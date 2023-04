“Lo barato siempre sale caro”, dice el popular dicho. En el caso de Chandler West, una creadora de contenido de origen estadounidense, no solo aplica perfectamente, sino también de manera literal: compró un bolso antiguo por un dólar (alrededor de 4.500 pesos colombianos actualmente) y resultó ser un Cartier de lujo valuado en más de 40 millones de pesos.



West, quien es una aficionada a la moda vintage, decidió contar su particular anécdota en TikTok, una red social que le ha permitido llegar a los usuarios a través de consejos de moda, estilo de vida y trends virales.

Como apasionada de la moda, coleccionista y vendedora que es, decidió hacer algunas compras en línea. Entre todos los artículos que yacían en la web, uno le llamó particularmente la atención: se trataba de un pequeño bolso que, a simple vista, parecía antiguo.



“Pensé ‘no sé de cuándo es eso’, pero se ve viejo. Más viejo que solo vintage, como un nivel antiguo. Sé que vale más de un dólar. Es bonito y me gustó, así que lo compré”, relató la tiktoker en su cuenta.

(Lea también: En video: experimento muestra las bacterias que esparce el secador de manos).

Por solo un dólar, la influenciadora estadounidense logró hacerse con el pequeño accesorio. Lo guardó por un año junto a una pila de ropa vieja, restándole importancia, hasta que tomó la decisión de indagar más acerca de su valor en el año 2022.



West acudió a Google por respuestas, en un inicio, y después pidió ayuda en un grupo de Facebook. Allí descubrió que el bolso tenía arte déco francés de la década de 1920 y que las piedras en la hebilla podían ser, en realidad, diamantes auténticos.

(Siga leyendo: Video: el joven que cuida de su abuela de 96 años y se volvió viral en internet).

La creadora de contenido no estaba segura del verdadero valor del bolso, puesto que no había encontrado ninguna etiqueta que revelara su marca. Hasta que, en una segunda búsqueda, halló el grabado de Cartier en el cierre, “después de mucho entrecerrar los ojos y brillar con una linterna”.



El siguiente paso fue llevar el artículo para ser examinado por un joyero, quien le confirmó las sospechas: el bolso Cartier que había adquirido por un dólar contaba con 12 pequeños, pero valiosos diamantes reales. Ante la imposibilidad de conocer su valor auténtico, el hombre le recomendó ponerse en contacto con una casa de subastas.



Rago Auctions, la casa de remates elegida por Chandler, estimó que su bolso podría valer hasta 4 mil dólares (poco más de 17 millones de pesos). Sin embargo, la influenciadora terminó vendiéndolo por 7.500 dólares (alrededor de 33 millones de pesos), sin contar con la prima que debía añadir al comprador, la cual hacía que su precio ascendiera a 9.450 dólares (poco más de 41 millones de pesos).

(De interés: En video: descubrió que le eran infiel por un TikTok).

La decisión de subastar su adquisición fue ampliamente criticada en redes por los usuarios, tanto así que West tuvo que salir a dar explicaciones: “Recientemente, vendí una bolsa Cartier por miles de dólares y muchas personas me han preguntado por qué la vendí y no la conservé. En este caso, debo decirles que el dinero me hacía más feliz que la bolsa”.



En diálogo con ‘Insider’, la creadora de contenido señaló que una parte del dinero la destinará a pagar por completo el saldo de su tarjeta de crédito; mientras que la otra la invertirá en su negocio y, también, en un “bonito vestido vintage”. El resto será ahorrado.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Se vienen pequeños Malumas? Rumores de un posible embarazo

Liss Pereira reveló cómo MasterChef le afectó su salud física y emocional

La periodista Érika Zapata confiesa que la intentan atracar constantemente

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO