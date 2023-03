El primer día de trabajo puede resultar memorable por muchos motivos: bien sea porque se alcanzaron los objetivos propuestos, porque la jornada transcurrió sin inconvenientes o porque, en algún punto, las cosas no resultaron como esperaban y se salieron de control.

Son muchas las personas que, por alguna u otra razón, aún guardan el recuerdo de su primera jornada laboral. Y, al parecer, a esa lista de sujetos se va sumar un conductor de bus en Barranquilla, luego de protagonizar un jocoso video que se ha hecho viral en TikTok.

En el clip, compartido por la usuaria @angiegamezg, se logra observar a una mujer, quien no puede contener la risa frente a los acontecimientos que están teniendo lugar ante sus ojos: al parecer, el chofer del bus en el que iba se encontraba perdido.

Nunca olvidará su primer día de trabajo. Gracias, señor, nos alegró el día

“Tour por Barranquilla hoy”, se le escucha decir a una voz al fondo del metraje, haciendo referencia a la equivocación del conductor que iba al frente del vehículo de transporte público y que, al parecer, llevaba rato deambulando sin rumbo por la ciudad.

Aunque esta pueda resultar una situación incómoda para muchos pasajeros, la realidad es que varios de los ciudadanos decidieron tomárselo con humor. Incluso, en medio del inusual momento, algunos optaron por ayudar al hombre a ubicarse dentro de la ciudad.



“A la derecha”, son las indicaciones que se le escucha dar a una pasajera, al tiempo que los otros se limitan a mirar y, como la mujer que está grabando el video, a reír.



“Nunca olvidará su primer día de trabajo. Gracias, señor, nos alegró el día”, escribió la usuaria al final del clip que generó risas, empatía y hasta identificación con el chofer del bus. A su vez, añadió en la descripción: “¡Cosas que nos mantienen humildes a los colombianos!”.

Según contó la usuaria que publicó el video, al conductor no le dieron indicaciones antes de iniciar a realizar la ruta. “Lo mandaron así, sin indicaciones”, dijo. Estaba manejando la ruta de Villa Carolina.



Con más de 78 mil ‘me gusta’ y poco más de 900 comentarios, el metraje fue todo un éxito en la red social de videos cortos. Los internautas no fueron tímidos al exaltar la solidaridad de los pasajeros y tomar con humor y gracia la equivocación del hombre, a quien solamente se le alcanza a ver de espaldas.



“Lo bonito de todo esto es la empatía y buena vibra por parte de la gente”, escribió un usuario, mientras que otro señaló: “Por esto es que no pierdo la fe en la humanidad”.



A lista de reacciones se suman comentarios como “A ellos se les enseña una vez la ruta, por eso se pierden”, “El que iba tarde o justo a tiempo”, “Qué bien que lo apoyen, yo también soy conductor” y “Todos necesitamos un empujoncito cuando iniciamos en algo nuevo”.

