Conozca cuáles son las canciones más virales de TikTok

Sin duda, la plataforma TikTok se ha convertido en toda una sensación.



Cada vez son más las personas que se unen a esta red social, una que, para muchos, se convierte en la ‘catapulta’ de la creación de contenido digital.



Sin embargo, para lograr visibilidad y reconocimiento en TikTok en ocasiones es necesario utilizar ‘música viral’, es decir: las melodías o pistas que más están en uso. Desde la óptica de algunos ‘tiktokers’, esto produce mayor interacción con los usuarios y le brinda mayor relevancia a los metrajes.



Para conocer las actualizaciones que se presentan dentro de la aplicación se recomienda utilizar la página web ‘Tokboard’. En esta se pueden conocer las canciones más populares y las tendencias más recientes.



Vale destacar que esta página se mantiene actualizada, por lo tanto, se garantiza la veracidad del orden de los temas musicales.



Además, se puede consultar el ranking por semana o por mes y se puede ver el monitoreo de tendencias antiguas y actuales.



Así las cosas, le mostramos las canciones más virales ‘del momento’ en la plataforma.



VANO 3000 - Running Away

Esta canción se ha posicionado en el primer lugar esta semana debido a que está relacionada con el segmento ‘Adult Swim’, presentado hace algunos años en el canal Cartoon Network en horas de la noche.

En la actualidad este segmento se puede ver en el canal ‘Warner’ con programas como ‘Rick y Morty’ o ‘Mr. Pickles’, los cuales son de animaciones con historias dirigidas al público adulto.



El 'trend' de Tiktok usa música que rememora esa franja. Además, los usuarios dan rienda suelta a su creatividad en el momento de crear los videos.



Into the thick of it - The Backyardigans

Últimamente es común ver videos de coreografías elaboradas, las cuales se convierten en ‘trampolines’ para la viralización de ciertos temas.

Esta vez el programa animado ‘Los Backyardigans’ (2004) es parte de la tendencia. Aunque los pasos parecieran ser para canciones con más movimiento, son cada vez más usuarios los que realizan sus bailes.



Además, se le agrega una breve parte de twerking, un baile utilizado con frecuencia en las tendencias musicales de la plataforma.



Oh No - Kreepa

Este ha sido uno de los sonidos más reconocidos en redes sociales, pues su tonalidad ‘fatalista’ hace que sea utilizado para conmemorar situaciones desafortunadas.

Aunque lleva varios meses en el radar, sigue posicionándose en las primeras listas de los rankings por la facilidad en la que se pueden adaptar situaciones de ‘mala suerte’.



Punk Monk - Playboi Carti

Esta canción, del rapero estadounidense Jordan Terrell Carter, se ha viralizado por la oración ‘don’t talk to me’ (No me hables, por su traducción al español).

Los ‘tiktokers’ la han estado utilizando para hacer comedia de momentos en los cuales otros critican sus gustos o sus preferencias.



Touch Down 2 Cause Hell - Hd4president

Esta canción hace parte del álbum que lleva el nombre ‘Touch Down 2 Cause Hell’. Es el sexto trabajo discográfico del rapero estadounidense ‘Lil Boosie’.

Es utilizado, por estos días, para musicalizar una tendencia en la cual jóvenes madres avanzan y sus hijos las siguen en una fila. Esto con el fin de ‘burlarse’ de situaciones en las que, aseguraban, tendrían solo un hijo con sus parejas y al final todo salió de forma distinta.



Nobody - Mitski

Esta canción es de la compositora japonesa-estadounidense Mitski Miyawaki.

Los videos que la utilizan suelen ser de un ‘tiktoker’ escapando de una persona o situación que le incomoda.



Shake That Ass - J.Earl

Con el sonido del rap de este tema musical se muestran ‘outfits’ o bailes con ‘twerking’.



La canción es del rapero J.Earl.

Silent guy - lol my vid got viral the song is called dinero

Si bien el nombre del sonido que aparece en TikTok es ‘lol my vid got viral the song is called dinero’, la canción, en realidad, se llama ‘Dinero’, del cantante estadounidense Trinidad Cardona.

Con esta canción suelen verse parejas bien arregladas cantando la letra. Otros creadores de contenido lo hacen solos y le ponen el ‘toque’ divertido de grabar solteros.



Billie Eilish - Bundles

Esta canción se viralizó gracias a la cantante estadounidense Billie Eilish, quien compartió un video haciendo uso del tema. Este es originalmente del rapero BRS Kash y la canción se llama Throat Baby.

Es tendencia por la coreografía que se ha compartido en cientos de perfiles de bailarines y aficionados.

I Don't Mind - Fammouzz.Khariiiii

Esta canción es del rapero Usher, la cual se ha posicionado en el ‘top’ por los ‘tiktokers’ que hacen una coreografía de acuerdo al ritmo y la letra de la canción.

