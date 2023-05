Recientemente, en redes sociales se ha vuelto hablar de la historia de Leonardo, un burro que vivía en una Chabola de Sevilla, España, junto a una familia en riego de exclusión social que no le cuidaba como lo necesitaba, pues lo tenían atado todo el tiempo y no le daban comida, ni agua.



“Leonardo estaba atado sin poder moverse, sin alimentación, sin agua, con una vida de maltrato que duró 8 años”, dijo Ismael López Dobarganes, fundador de Santuario Gaia a ‘Telecinco’.

Sin embargo, la vida de este animal cambió cuando su familia tuvo que mudarse de su vivienda, pero no podían llevárselo. En ese momento, decidieron llamar a la presidenta de la antigua protectora de animales de Osuna, en Sevilla, para que se hiciera cargo de él.



En ese sentido, ella los puso en contacto con la Fundación Santuario Gaia. Leonardo tuvo que hacer un viaje desde Sevilla hasta Girona, de más de 1000 km, para llegar a su nuevo hogar.



Al llegar, los veterinarios se dieron cuenta, que su estado no era el mejor, pues tenía varios problemas de salud, por ejemplo, en sus ojos tenía uveítis y una úlcera. Además, en su cuerpo tenía varias heridas en la piel, sobre todo en sus extremidades.

En el Facebook de la Fundación Santuario Gaia, explican que el tratamiento para curarlo empezó inmediatamente, así mismo tuvieron que desparasitarlo y hacer diferentes exámenes para entender como estaba su estado de salud.



Sin embargo, este nuevo hogar significaba que Leonardo viviría una vida que nunca se hubiera imaginado, pues estaría en un lugar donde sería cuidado y amado como se lo merece.



El momento más conmovedor, fue cuando le retiraron el arnés que tenía en su cabeza y le dijeron que a partir de ahora era libre. Esto quedó registrado en varios videos y se puede observar como el burro rebuznó y lloró de la felicidad, de tal forma que conmovió a todos los presentes.



“Él parece que lo sabe. Nada más llegar, en cuanto le hemos quitado la cabezada que llevaba y le hemos explicado que ya era libre, soltó un gran grito lleno de esperanza, que se ha oído por todo el Santuario”, escribió la fundación en su página de Facebook.



La grabación fue compartida en diferentes redes sociales y ha conmovido a miles de personas, incluso, algunas han asegurado que han llorado al ver las imágenes. Asimismo, varios internautas han agradecido a la fundación por darle una mejor vida a Leonardo.

