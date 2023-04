Cristian Montenegro es un creador de contenido bogotano, que vive en el barrio popular Patio Bonito. En los últimos meses, el nombre de este joven se ha vuelto muy viral en las redes sociales, pues expone su vida y su relación con una muñeca de trapo a la opinión pública.

Facebook Twitter Linkedin

Cristián creó a Natalia luego de sufrir una decepción amorosa. Foto: Facebook Cristian Montenegro

(Siga leyendo: Esta sería la razón por la que Cristian Montenegro formó a su ‘familia de trapo’).

La vida de este hombre de 28 años está siendo muy comentada por todos los cibernautas, porque el contenido que comparte a través de su cuenta de Tiktok y de Facebook, es muy llamativo y para nada igual a lo que otras celebridades le brindan a sus seguidores.



Cristian, en su cuenta de Tiktok, narra su llamativa vida por medio de videos en

compañía de su pareja, que es una muñeca de trapo, la cual, según él, “es la única que lo ha querido de verdad”. Todo esto ha sucedido después de que Montenegro sufriera una decepción amorosa, con una mujer real, pues comenta en una entrevista con la emisora ‘Tropicana’ que le fueron infiel en el 2015 con varios hombres y por esta razón hace un año nació su esposa ‘Natalia’, que es de trapo.



“Natalia es el remplazo y ya llevamos un año como pareja”, dijo Montenegro en su entrevista. Este curioso hombre afirma que 'Natalia', y sus también tres hijos de trapo, existen porque estos lo ayudan a tapar un vacío, que tal vez le causo la mujer que lo traicionó.

(Le puede gustar: ¿Natalia murió? Tiktoker con familia de trapo se despide de su esposa).

“¿Tú eres feliz actualmente, te sientes bien? Le preguntó el periodista de la emisora. A lo que Cristian respondió: “Gracias a Dios si, yo quise venir a este mundo, a tener pareja y a tener hijos. Lo que intente me hace feliz y pues algo es algo peor es nada” afirmó.



Como se dijo con anterioridad, este hombre se ha vuelto muy viral, hasta el punto de que otros creadores de contenido, de esta misma red social, han hecho videos graciosos en su nombre en los que muestran situaciones en las que se puede ver relacionado él, su esposa y sus hijos.



En la cuenta de Tiktok @Eldementriasoficial creó un video llamado “Un día en la vida del esposo de muñeca de trapo”, en el que se burla fuertemente de Cristian Montenegro y su esposa, pues da a conocer situaciones imaginarias por las que Cristian podría llegar a pasar con su esposa.

(Tenemos para usted: Joven bogotano con novia de trapo compartió fotos del ‘nacimiento’ de sus hijos).

“Natalia, usted donde se metió, dizque donde se metió, ¿Yo donde la deje”?, dijo el tiktoker ‘Eldemen tiras’ de forma graciosa.



Obviamente, este video ya ha tenido una gran cantidad de reacciones. El clip fue subido hace 12 horas y ya tiene más de 80 mil reproducciones, 13 mil me gustas y 86 comentarios en los que se burlan de la actuación de este tiktoker.



“Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro”, “Donde la deje, este man me da mucha risa”, “Qué buen contenido”, son algunos de los cometarios que recibió este video.



Se sabe que de momento Montenegro no ha dado respuesta a esta burla, pues actualmente se encuentra solucionando un problema legal con el Estado, ya que hace unos días pidió una ambulancia para su esposa de trapo y por esto la Secretaria de salud le podría poder una multa por hacer mal uso de los servicios de emergencia.

Facebook Twitter Linkedin

Cristian Montenegro hace unos días pidiendo una ambulancia para su 'esposa' de trapo. Foto: Redes sociales

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

En video, tiktoker que tiene una pareja de trapo dice que su 'familia' crece

Un hombre con una familia de trapo: esta es la historia de Cristian

Joven bogotano creó su propia familia de trapo