A poco más de dos décadas, el asesinato de Brianna López, también conocida como ‘baby Brianna’, sigue causando conmoción por su crueldad. Su caso, tan popular como despiadado, es considerado uno de los peores de abuso infantil en Nuevo México, Estados Unidos, y en muchos lugares del mundo.

La bebé llegó al mundo un 14 de febrero de 2002. Casi desde el primer momento después de su nacimiento fue sometida a una gran cantidad de abusos y vejaciones por parte de su madre, Stephanie René López; su padre, Andy López; y su tío, Steven López.

De acuerdo con ‘The Netline’, Brianna vivió su corta vida en el tráiler de sus progenitores, donde recibió golpes y maltrato por parte de sus familiares. Las investigaciones arrojaron que Stephanie, su madre, reaccionaba a su llanto con mordiscos y pellizcos. Sin dejar a un lado las acciones violentas que emprendían el resto de allegados.



El 19 de julio de 2002, cuando la pequeña tenía tan solo cinco meses de nacida, murió como resultado de un despiadado ataque infligido por su padre, Andy Walters, y su tío Steven López, quienes la lanzaron al techo, la dejaron caer al suelo y le propinaron múltiples heridas.

Además de haber sido abusada sexualmente, las lesiones de Brianna incluyeron dos fracturas de cráneo, así como en costillas, piernas y un brazo. Tenía numerosos moretones, aparte de 15 marcas de mordeduras humanas en la cara y el cuerpo, de acuerdo con ‘Las Cruces Sun News’.

Brianna tenía poco más de cinco meses cuando murió. Foto: iStock

“Cuando recibimos las sesiones informativas, escuchamos cómo se veía el bebé, que no había una parte de su cuerpo que no estuviera magullada”, dijo en su momento Amy Orlando, subsecretaria del Departamento de Seguridad Pública, al medio local citado anteriormente.



Y agregó: “Esto fue solo puro odio y tortura que duró toda la noche, y luego, como supimos más tarde, había sido la mayor parte de su vida: nunca había estado libre de lesiones y nunca había vivido una vida libre de dolor”.



Aunque Stephanie estaba enterada de los actos violentos en contra de Brianna, no hizo nada para detenerlos, informaron los medios locales. Este comportamiento le valió unos cuantos años tras las rejas antes de su liberación.

La condena de los asesinos y abusadores de Brianna



La mujer fue declarada culpable de abuso infantil negligente con resultado de muerte y abuso infantil. Por sus delitos recibió una pena de 27 años de prisión que terminó en 2016, tras cumplir con 13 años de la condena impuesta por el sistema judicial de Las Cruces, Nuevo México.



Luego de haber sido puesta en libertad, acudió a Plainview para presentarse ante su oficial de libertad condicional. Sin embargo, su visita no fue bien vista por la comunidad, quien se vio conmocionada por la noticia y le cerró las puertas a López.

La mujer quedó libre en 2016. Foto: Department of Correcctions

Virginia Castro, una de las opositoras de la progenitora de Brianna, señaló en diálogo con ‘AFP’ hace unos años: “No dejaremos que este bebé sea olvidado. Ya sea que tenga 10 o 100 años, Plainview se ha convertido en su familia y la estamos cuidando. Ahora somos las madres y los padres de Brianna, sus hermanos y hermanas, sus abuelas y abuelos, y tías y tíos”.



La decisión de las autoridades estadounidenses de poner en libertad condicional a Stephanie no caló entre algunos personajes de altos mandos. Susana Martínez, la fiscal que acusó a López, fue una de las que más duro criticó el cumplimiento de su sentencia.

“(Brianna) fue asesinada por otros hombres que la torturaron y violaron, y su madre no estaba por ningún lado. Ella no debería estar caminando por las calles de este estado o de cualquier otro lugar”, detalló a ‘Las Cruces Sun News’.



Orlando-Antonio Carrillo-Jiménez, vocero del Comité del Cumpleaños de Baby Brianna y de la Fundación Baby Brianna, tampoco se quedó atrás tras el anuncio de la liberación de Stephanie López, la cual rechazó fervientemente argumentando que “no hay cantidad de tiempo en prisión ni ningún otro castigo que pueda compensar las horribles acciones contra baby Brianna”.



María Pérez, exreclusa del Centro Correccional de Mujeres de Nuevo México en Grants y excompañera de Stephanie López en prisión, reveló detalles de la estadía de la madre de Brianna tras las rejas.



En diálogo con ‘Action 7 News’, señaló que López iba a menudo a la capilla, donde ella trabajaba como secretaria, para pedir oración por su famila, la corte o incluso ella misma. “Le dije que Dios todavía la ama sin importar qué, y que el arrepentimiento siempre está disponible. Siempre le he dicho eso”, detalló la mujer.

Steven López y Andy Walters. Foto: Penitenciaria de Nuevo México

Pérez describió a López como una mujer “querida” y con muchos amigos dentro de la cárcel. Además, le deseó el bien y la invitó a buscar el arrepentimiento por sus crímenes.



Steven López, el tío de Brianna, fue acusado de abuso infantil intencional con resultado de muerte, conspiración para cometer abuso infantil con resultado de muerte y penetración sexual criminal de primer grado. Por estos cargos fue condenado a 57 años de prisión, puntualiza ‘Las Cruces Sun News’.



El padre de Brianna, por otra parte, fue señalado por los mismos cargos, pero se le añadieron dos más de abuso infantil. En esa línea, su sentencia fue de 63 años de cárcel.

La ley Brianna

El brutal asesinato de Brianna generó una ola de indignación por parte de la comunidad y desembocó en la creación de la ley Brianna, que exige una pena de cadena perpetua por abuso infantil con resultado de muerte de cualquier persona menor de 12 años.



Esta propuesta legislativa generó, a su vez, un acalorado debate en el que los demócratas acusaron a los republicanos de tratar de distraer la atención de los problemas financieros de Nuevo México con iniciativas duras contra el crimen. Sumado a lo anterior, juzgaron la urgencia del proyecto de ley.



“El caso de Brianna aceleró el proceso de cambiar el proceso de sentencia y tendrá un impacto en todos los casos de abuso infantil. Espero que las comunidades no olviden a Brianna y que nosotros, como Nuevo México, avancemos y continuemos previniendo y siendo proactivos en el abuso infantil”, declaró en su momento Lindell Wright, detective asignada al caso.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO