TikTok Awards 2024: fecha de la transmisión en vivo: dónde verlo y cómo puede votar

Se acerca uno de los eventos más esperados del año en el mundo de las redes sociales: los TikTok Awards 2024. En su tercera edición, esta premiación honrará a los creadores de contenido que cautivaron a la audiencia de Latinoamérica con su ingenio y creatividad durante el 2023.



Con 17 categorías en juego, esta ceremonia promete ser un espectáculo inolvidable, repleto de sorpresas y actuaciones especiales.

Cuándo, dónde y a qué hora verlos

Los TikTok Awards 2024 se llevarán a cabo el próximo 31 de enero y dará inicio a a las 7:30 p., cuando los creadores de contenido empiecen a desfilar por ‘pink carpet’, un momento que los fanáticos no querrán perderse, ya que podrán ver a sus creadores favoritos luciendo sus mejores atuendos.



Una vez que concluya la alfombra rosa, comenzará la emocionante ceremonia de premiación a las 9:00 p.m. Durante este período, se podrá disfrutar de momentos inolvidables mientras se reconocen los logros más destacados en las diversas categorías.



Foto: iStock

¿Cómo ver los TikTok Awards 2024?



Para su comodidad, la transmisión en vivo de los TikTok Awards 2024 estará disponible en la cuenta oficial de TikTok en América Latina, @tiktoklatam.



Además, podrá sintonizar la señal internacional de ‘Telehit’, lo que le permitirá disfrutar de la gala desde cualquier rincón del mundo. Si prefiere una opción en línea, también podrá seguir la ceremonia en vivo a través de la plataforma de streaming ViX.



¿Y si no puede verlo en tiempo real? No se preocupe. La premiación estará disponible para ser vista nuevamente el día siguiente, con una retransmisión de 24 horas en la cuenta oficial de TikTok.



La conducción de esa noche estará a cargo del ‘influencer’ Juanpa Zurita y la cantante y actriz Belinda.

¿Cómo puede votar en los TikTok Awards 2024?

Su participación es esencial en esta celebración. Si desea votar por sus creadores favoritos, simplemente visite el sitio web oficial de los TikTok Awards 2024. Allí encontrará todas las categorías y podrá seleccionar a sus influencer preferidos deslizando la flecha junto a sus nombres.



Las votaciones estarán abiertas hasta el 30 de enero, con excepción de las categorías de ‘Creador del Año’ y ‘Creador Revelación del Año’, que cerrarán el 31 de enero a las 10 PM.

