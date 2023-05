Gracias a la inflación que tiene el país, varios productos han aumentado sus precios. Uno de ellos son los alimentos y por esta razón en las principales ciudades, en los restaurantes y tiendas, venden almuerzos entre 13.000 y 18.000 pesos. Sin embargo, un joven de Medellín encontró un sitio en que con solo 2.000 pesos se logra comprar sopa, seco y jugo.

El TikToker Cristian Capera fue el encargado de encontrar este lugar que emocionó a miles de colombianos, pues no pueden creer que por ese precio consigan todo un almuerzo.



Este sitio queda en el barrio la Calendaria, exactamente en Prado Centro. “Cuando llegue a la calle del pecado, pregúntele a cualquiera por los almuerzos de $2.000, eso no tiene perdida”, comentó.



El almuerzo traía una sopa de pasta, un gran pedazo de carne de res, arroz, frijoles y jugo. Según el joven, el sabor de la comida estaba deliciosa y le recomendó a las personas ir al restaurante a comer, pues por ese precio no estaba nada mal.

“Hacen una comida muy rica, de todos los restaurantes que hemos comido acá, encontramos los mejores frijoles en este lugar”, le comentó Capara a la señora que preparaba la comida.



Además, agregó: “Es algo difícil de creer, pero a la vez es muy accesible para las personas que no tienen los recursos para comerse un almuerzo bien caro”.



En otro video, el TikToker encontró otro restaurante de almuerzos a 2.000 pesos, este queda cerca del sector Prados Centro y también cumplió todas las expectativas del hombre, pues traía sopa de pasta, seco con: lentejas, carne y jugo.



“Es una muy buena porción, para ser tan económico estaba muy bueno”, aseguró.



Estos videos se han vuelto virales en las redes sociales y cientos de internautas han asegurado que no les da confianza el precio del almuerzo.



“Se ve muy rico y barato, pero mi duda es la carne de que animal será o tal vez podrá ser carne humana”; “Oiga en verdad si es un oferton, pero como que es un poco extraño todo eso por 2000”; “yo si lo dudaría, yo no sería capaz de comerlo a mí que todo me cae mal”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

