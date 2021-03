Estaba en plan romántico y 'me bloquearon por vivir en Suba Rincón'

TikTok se ha convertido en una plataforma que, ante la facilidad de creación de contenido audiovisual, es utilizada por los internautas para contar todo tipo de historias.



Se viralizó en redes sociales el video de una joven que da a conocer una situación reprochable.



Desde su perfil, ‘@Majo__thebakerbiker’ compartió con sus seguidores una historia personal.



La usuaria, según contó, hablaba mucho con un joven en quien tenía interés, sin embargo, este la bloqueó de Instagram y hasta de WhatsApp al enterarse dónde vivía ella.



En el video, la joven explicó que duró hablando un tiempo con él. Sin embargo, aclara que por distintos motivos no le había informado que ella residía en el barrio ‘Rincón’, de la localidad de Suba, en Bogotá.



Aseguró que en el momento cuando le dio ciertas indicaciones para que la recogiera y así pudieran tener una cita, el joven la bloqueó y no volvió a hablarle.



‘Majo’ relató la historia entre risas. El video tiene más de 4.000 ‘me gusta’ y más de 200 comentarios en los que destacan mensajes de apoyo a la joven y otros en los que reprochan la actitud que tomó el muchacho.



Este caso, aunque viral, no es único.



El sistema de clases estipulado en las construcciones sociales y económicas en Colombia es causante de este tipo de situaciones.



Según la socióloga Consuelo Uribe Mallarino, quien ha trabajado el tema durante años, la estratificación se ha convertido en "la forma predominante como los bogotanos y colombianos urbanos en general piensan el orden social".



Como afirmó a ‘BBC’, "la ley dice que son las residencias las que están estratificadas, pero se ha generalizado que se piense que lo que está estratificado son las personas".



Además, el medio asegura que, como resultado de esta modalidad de jerarquización, las personas han optado por asociar estratos con comportamientos, actitudes y hasta valores particulares.



Por ello, por ejemplo, existen frases como ‘se le nota el estrato’, utilizadas de una manera grosera o despectiva.

