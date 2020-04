Tik Tok: británica se fracturó los tobillos en el reto viral de moda

Debido a la cuarentena obligatoria que busca evitar la propagación del nuevo coronavirus, millones de personas alrededor del mundo han tenido más tiempo libre en casa, el cual aprovechan para sumarse a la fiebre de los retos y bailes virales de Tik Tok.



Una de estas personas fue la británica Sapphire Charlesworth, de 27 años, quien decidió realizar con su novia, Naadjele Lartey, el famoso reto titulado 'Oh, na, na, na', que consiste en hacer un baile en pareja chocando los tobillos.



Para su desgracia los resultados del video no fueron los esperados y la joven se rompió los dos tobillos después de sufrir una fuerte caída.



Las dos jóvenes se encontraban en su casa de Chester-le-Street, en el condado de Durham, en Inglaterra, cuando ocurrió el incidente. Charlesworth intentaba golpear sus pies contra los de su pareja, cuando cayó al suelo y escuchó una especie de crujido.



La joven británica realizaba el baile con su novia cuando ocurrió el accidente. Foto: Facebook

Tras sufrir la aparatosa caída, Charlesworth tuvo que trasladarse al Hospital Universitario de Durham.



En dialogo con el diario británico ‘Daily Mail’, la joven aseguró que su novia pensó que estaba exagerando el dolor. "Estábamos tratando de esperar para ver si el dolor había desaparecido, pero luego tuvimos que llamar a una ambulancia", dijo.

En el hospital le informaron que se había roto los ligamentos. Ahora, su tobillo izquierdo está enyesado y en el pie derecho tiene una bota especial. Además, los médicos le dijeron que era posible que necesitara una intervención quirúrgica en uno de sus pies.



Tras la fuerte caída, Charlesworth se rompió los dos ligamentos. Foto: Facebook

Charlesworth ya se encuentra de vuelta en casa y su pareja está cuidando de ella. La británica recomienda tener cuidado con este reto, ya que, según ella "no es tan fácil como parece".



El desafío 'Oh, na, na, na' se ha vuelto viral en redes sociales durante la cuarentena y millones de personas han subido su video intentándolo. Sin embargo, fue en el año 2017 cuando este se popularizó en internet, utilizando el tema 'Oh, nanana', del grupo BondeR300, como su canción oficial.

Reto Oh Na Na Na Oh Na Na Na es un reto de baile que se volvió viral en el año 2017.

