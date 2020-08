Video: ¿Jason Derulo le rompió los dientes a Will Smith?

En un vídeo publicado en la cuenta de Tik Tok del actor estadounidense Will Smith se ve que él y el cantante Jason Derulo están jugando golf. En la publicación Derulo se dispone a golpear la bola para perfeccionar un movimiento del juego llamado 'swing'.

En ese momento se ve que Smith se atraviesa por detrás y recibe un golpe accidental en sus dientes por parte de Derulo, con el palo de golf.



Al final del video se aprecia cómo el actor de 'Men in black' se acerca a la cámara para mostrar que sus dientes se partieron debido al impacto.



El video, que fue compartido por Smith en su cuenta de Instagram, ya acumula más de 10 millones de reproducciones. El actor también subió a sus redes sociales una imagen junto a Derulo mostrando la sonrisa sin algunos dientes de arriba y haciendo una broma referente a no volver a invitar a Derulo a jugar.



A pesar de que la publicación impactó a muchos de sus seguidores, se trata de una broma de estas dos celebridades. Una gran cantidad de seguidores expresaron su preocupación por el actor estadounidense en redes sociales. También hubo reacciones de broma por el hecho.



will smith quedó cindy pobrecito aksjaksajsja😭😭 pic.twitter.com/vOjtbCEtL4 — ‏️milenka (@PIMENDESTEL) August 10, 2020

Si el 2020 fuera persona, sería Will Smith.pic.twitter.com/uuZCZXKsGk — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) August 10, 2020

Lo mejor que me ha pasado hoy es ver la cara de felicidad de #WillSmith después de perder los dientes...adoro a ese hombre! De mayor quiero ser como él 😂😂 pic.twitter.com/AxnPRmD1dg — Ilonka (@Ivy8817) August 10, 2020

