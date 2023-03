La semana pasada las fuertes declaraciones del creador de contenido bogotano Diego Neira generaron gran revuelo en fútbol colombiano, pues confesó en una entrevista para el ‘Canal RCN’, que durante su pasó por la sub-20 y sub-17 de Tigres F.C, equipo de segunda división, le habrían pedido dinero para debutar y ganar minutos.



Neira confesó que hizo parte de las divisiones inferiores del club durante varios años, no obstante, cuando se estaba acercando a saborear las mieles del profesionalismo sus sueños se vieron truncados por presuntas conductas irregulares de algunos directores técnicos y dirigentes, quienes cobrarían coimas por poner a jugar a ciertos futbolistas.



"Empecé a notar gente sin talento o que no hacía el proceso y que no estaban en los procesos sub-15, sub-17 ó sub-20, llegaba a la categoría profesional. De una, eso era que llegaban y simplemente ya jugaban”, expresó.



“Llegaban con empresarios, con managers y eso a uno lo baja bastante de nota. Obviamente decíamos 'esto está raro, debe haber plata de por medio'. En algunas ocasiones sí y en otras era la rosca, en el sentido de 'ahh, este es amigo mío, póngalo a jugar' o 'venga, hágame un favorcito y debúteme al chino que quiere jugar'", agregó.



Tigres F.C responde

Sus declaraciones causaron una fuerte reacción de jugadores y jóvenes atletas, quienes, según sus experiencias, pasaron por lo mismo durante sus procesos formativos en diferentes equipos del país.

Sin embargo, la mayor parte de las críticas cayeron sobre Tigres F.C, institución que no se había pronunciado al respecto en sus redes sociales, hasta la tarde de este martes 28 de febrero a través de un comunicado de prensa que no ha calado muy bien entre algunos internautas.



“Rechazamos y condenamos sus declaraciones que solo han perjudicado el buen nombre del club y de todos sus integrantes. Los jugadores de la cantera han subido al equipo profesional con esfuerzo, trabajo y mérito propio, queremos ser enfáticos que ningún futbolista de Tigres Futbol club S.A ha pagado por jugar o po r hacer parte del plantel profesional”, dice inicialmente el documento.



“Siempre ha sido una familia y al interior del equipo siempre ha prevalecido la unión y el buen trato. Además, existe un ambiente de cordialidad, compañerismo y amistad entre todos los miembros de la institución. Rechazamos cualquier tipo de información falsa que solo intenta desestabilizar la armonía del equipo y generar conflicto”, agrega la institución.



Para algunos usuarios de redes sociales es una manera de "lavarse las manos" ante la polémica generada por Neira, pues, según manifiestan, debieron haber iniciado una investigación correspondiente que de dictamine si efectivamente se están generando este tipo de actuaciones reprochables dentro de un club que ya es referente en Bogotá.



“No es solo el señor Neira son muchos que hablan de lo mismo”, “Ustedes y todos los equipos del mundo prefieren la plata, no se sientan aludidos, pero aquí en Colombia se dan garra y descaro” y “Rosqueros”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet indignados con la situación.



