El presidente electo Gustavo Petro anunció esta semana varios de los nombres que harán parte de su gobierno, como es el caso de Cecilia López, quien será la nueva ministra de Agricultura.

López es economista de la Universidad de Los Andes e hizo parte del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Ernesto Samper. También se ha desempeñado como ministra de Ambiente y directora de Planeación Nacional.



La nueva jefa de la cartera de Agricultura fue entre 1985 y 1988 embajadora de Colombia en los Países Bajos, directora del Programa de Empleo de la CEPAL entre 1988 y 1990 y senadora de la República durante el periodo 2006-2010.



En su hoja de vida también resalta su ocupación como consultora durante siete años para la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Además fue durante muchos años miembro de juntas directivas internacionales y presidente de la Fundación Agenda Colombia.



La curiosa pregunta de un usuario a la nueva ministra

López protagonizó este miércoles un gracioso episodio en la red social Twitter. Allí, con un toque de humor, un usuario le hizo una pregunta a la nueva jefa de la cartera de Agricultura, para la cual hizo relación con la famosa canción 'Tierra mala' de Los Chiches Del Vallenato.



"Ministra @CeciliaLopezM me gustaría que aclaren en el siguiente gobierno qué va a suceder con la tierra mala donde quise cultivar un amor y me he quedado solo. Gracias por la respuesta", escribió el hombre.



Para sorpresa y diversión de muchos, la nueva ministra siguió la corriente y le respondió: "¿Sería mala la tierra o fue que se le olvidó regar el cultivo?"



¿Sería mala la tierra o fue se le olvidó regar el cultivo? 🧐 — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) July 7, 2022

