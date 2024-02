‘Tierra del olvido’: el sorprendente ‘pueblo’ en donde solo viven personas con demencia

Algunas personas mayores suelen desarrollar demencia senil, la cual afecta la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. Incluso, según 'Mayo Clinic', los síntomas pueden interfieren en sus vidas diarias.



La forma más común es el Alzheimer, pero también está la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy y otros tipos de demencias. Por lo general, estas personas suelen ser atendidas en sus casas o, si son casos muy graves, internados en hogares geriátricos.



Sin embargo, este tipo de atención no es para todo mundo y por esta razón en Holanda crearon un “pueblo” para las personas con demencia, y de esta forma ellos puedan vivir más tranquilos.

Hogeweyk o más conocido como ‘villa demencia’

Este “pueblo” se encuentra ubicado a solo 15 minutos en tren desde Ámsterdam, específicamente en la ciudad de Weesp. Este lugar en los últimos años se ha vuelto más visitado gracias a Hogeweyk, la primera comunidad diseñada específicamente para personas con demencia.



Antes de 1995, Hogeweyk era una residencia de ancianos convencional, pero un cambio radical en su enfoque transformó completamente su función y su impacto en la atención geriátrica.



Este se centraba en el bienestar integral de los residentes, con el objetivo de proporcionar un entorno que fomente la autonomía, la estimulación cognitiva y la calidad de vida. Ellos empezaron dejando que los pacientes los ayudarán a elaborar la comida, luego los dividieron en diferentes grupos según sus aficiones y fomentaron todo tipo de actividades.



De esta forma comprobaron que los niveles de estrés y depresión bajaban y, por lo tanto, los pacientes no necesitaban tanta medicación.

"Desgraciadamente, el deterioro cognitivo no tiene tratamientos muy eficaces para revertir el proceso. Lo más que podemos hacer es retardar el deterioro en lo posible, y para eso, lo único que está probado que funciona es mantener todo tipo de estímulos", le aseguró el neurólogo Angel Martínez Pueyo, de la Fundación Jiménez Díaz, al medio 'Uppers'.

El pueblo tiene casas, restaurantes, supermercados, teatros y peluquería

Desde 2009, Hogeweyk se ha convertido una pequeña comunidad que se semeja a un barrio holandés, el cual tiene como objetivo “emancipar a las personas que viven con demencia e incluirlas en la sociedad”, según explican en su sitio web.



Este pequeño “pueblo” está financiado por el gobierno holandés y, según 'The New York Times', en el 2023 tenían 188 residentes en 27 casas. Los residentes de Hogeweyk se mueven libremente por el comunidad y pueden visitar el restaurante, supermercado, teatro, bar, entre otros.



Todo el tiempo los pacientes están acompañados por el personal capacitado (enfermeras, médicos, psicólogos, fisioterapeutas y entrenadores sociales), los cuales superan en número a los residentes y se integran en la vida diaria de la comunidad al no llevar un uniforme.

Este pueblo queda a 15 minutos en tren de Ámsterdam. Foto: hogeweyk.dementiavillage.com

Un ejemplo de lo que pueden hacer los residentes es ir al supermercado y comprar comida, champú o las cosas que necesiten. Incluso, tienen que pasar por la caja registradora, pero no tienen que pagar. Es importante mencionar que el cajero está capacitado para atender a personas con demencia.



Por lo general, en las casas viven entre seis o siete pacientes, quienes pueden disfrutar de la sala de estar, cocina, dormitorios privados, cuarto de lavado y espacio al aire libre, y hay apoyo profesional disponible día y noche. Además, no pueden salir del “pueblo”, pues este tiene una sola entrada y está vigilada todo el tiempo.

Los residentes pueden ir al supermercado a hacer a sus compras. Foto: hogeweyk.dementiavillage.com

Advertencias de los expertos

Aunque el modelo ha demostrado ser altamente efectivo para reducir los niveles de estrés y depresión, así como para disminuir la necesidad de medicación, algunos expertos advierten sobre los desafíos que enfrentan los pacientes al ser alejados de sus entornos familiares y sociales.



"En este pueblo ellos hacen otra vida diferente de la que habían hecho antes. No se relacionan con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, sino con otras personas con problemas cognitivos y con los cuidadores. En personas con este tipo de demencias, cualquier cambio de rutinas puede ser traumático, por lo que debe tenerse mucho cuidado en el proceso de transición", explicó Amelia Ramos, terapeuta ocupacional de la Fundación Alzheimer, al medio 'Uppers'.

Los residentes incluso tienen un bar en el que pueden tomar cerveza. Foto: hogeweyk.dementiavillage.com

Según 'Uppers', el precio para vivir en Hogeweyk puede estar entre los 6.000 euros al mes (25'385.700 pesos colombianos). Lo que paga cada residente oscila entre los 150 euros (634.643 pesos colombianos) y los 2.600 euros (11'000.470 pesos colombianos), todo depende de su pensión y situación económica.



Aunque el precio puede parecer elevado, el éxito de este modelo se refleja en la larga lista de espera que tienen, demostrando la demanda y el valor percibido de este enfoque revolucionario en la atención geriátrica. Además, se ha replicado este modelo en países como Francia, Nueva Zelanda, Canadá, Australia e Italia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

