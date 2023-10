Tiene 22 hijos a sus 26 años y sueña con superar los 100 pronto; mayoría nació en 2020

Christina Ozturk nació en Moscú y actualmente vive en Georgia y, junto con su esposo, el turco Galip Ozturk quieren tener un centenar de hijos.



A sus 26 años, esta mujer se encarga de la crianza de 22 niños entre dos y tres años, pero las 'pataletas' propias de estas edades de esta edad no han hecho que esta mujer deje su sueño atrás.



(Además: Daniela Tapia relata su experiencia después de haber perdido a su bebé).

La primera hija de esta mujer fue concebida de manera natural con su expareja, sin embargo, al encontrarse con Galip Ozturk, decidieron concebir a otros 21 mediante gestación subrogada.



La mayoría de estos niños nacieron en el 2020 y solo uno nació en el 2021. Aunque parece una tarea difícil, esta mujer parece tener un nombre especial para cada uno de sus hijos.



(Siga leyendo: Amparo Grisales regañó a Pipe Bueno por su ropa en Yo Me Llamo: ‘Se perdió el glamour’).

Su hija mayor se llama Victoria, mientras que los niños que tienen tres años son: Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet y Ahmet.



Sus hijos de dos años se llaman: Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman y Alparslan. Aunque todavía le faltan 78 miembros en su familia, la mujer parece estar muy emocionada.



(Además: 'Acompáñame a ese cielo': sentido mensaje de Raúl para Alejandra Villafañe tras sepelio).

“No sé cuántos hijos tendremos, pero definitivamente no planeamos parar. No estamos listos para hablar del número final. Todo tiene su momento”, dijo Christina al diario inglés ‘Daily Star’.



Según los cálculos de esta pareja, debería tener 12 hijos por año durante los próximos siete para llegar cerca de su meta a los 30 años.



(Además: 'No tengo tiempo para hacer nada': joven rompe en llanto al tener que trabajar 8 horas).

Sobre el alquiler de vientres por parte de la pareja, Christina mencionó que no conocen a las madres de los bebés.



“No conocemos personalmente a las madres sustitutas y no tenemos contacto directo con ellas para evitar problemas después del embarazo”, dijo.



(Siga leyendo: ¿Quiénes han sido las exnovias de Pipe Bueno, quien se comprometió con Luisa Fernada W?).

En los últimos días, trascendió que Galip Ozturk, esposo de esta mujer, fue condenado a ocho años de cárcel a principios de este año, pues fue declarado culpable de compra y posesión ilegal de drogas y sustancias psicotrópicas.A pesar de esto, la pareja sigue gestando bebés bajo la subrogación de los vientres, por lo que la familia seguirá creciendo a pesar de que este hombre esté en la cárcel.

Más noticias:

Claudia Bahamón se va de Estados Unidos y vuelve a vivir en Colombia

Kimberly Loaiza anuncia nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja

Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su ausencia en redes: ‘Me encerraba a llorar’