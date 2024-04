Tiene 111 años y reveló cómo llegó hasta esa edad: 'Vas a sufrir’

el título del hombre más longevo del mundo cambió de manos. Luego de la muerte de quienes estaban en el primer y segundo puesto, John Alfred Tinniswood, de 111 años y nacido en Inglaterra, pasó a ostentar este récord. Luego de recibir la certificación de Guinness el último jueves, el británico comentó algunos detalles sobre su estilo de vida y aseguró que lo incontrolable juega un papel fundamental para tener una longevidad tan extendida. Recientemente,. Luego de la muerte de quienes estaban en el primer y segundo puesto,y nacido en Inglaterra, pasó a ostentar este récord. Luego de recibir la certificación de Guinness el último jueves,y aseguró que lo incontrolable juega un papel fundamental para tener una longevidad tan extendida.

las excepciones como los supercentenarios, quienes alcanzan los 110 años, todavía son un misterio. En ese contexto, cada uno de ellos genera mucho interés. Históricamente y más aún durante las últimas décadas, la esperanza de vida y la longevidad son temas que tomaron mucha importancia . Gracias al avance de la ciencia en general, se sabe mucho más sobre cuáles son los hábitos y el estilo de vida que se debe llevar para poder aspirar a tener una vida larga. Sin embargo,. En ese contexto, cada uno de ellos genera mucho interés.

En este caso, Tinniswood nació el 26 de agosto de 1912 en Liverpool. Contador jubilado y con bisnietos, el hombre de 111 años habló con franqueza sobre cuáles son las claves de su edad y estado de salud. Al igual que otras personas de su edad que fueron entrevistadas, durante su diálogo con Guinness, el inglés remarcó que la clave para su larga longevidad fue la moderación. Según indicó, se acostumbró a casi no tomar alcohol, excepto en ocasiones especiales, y a no fumar.

"Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado, si haces cualquier cosa demasiado, eventualmente vas a sufrir", declaró a la organización. Además, afirmó que no sigue ninguna dieta en particular y que cena fish and chips una vez por semana.

El hombre más longevo del mundo afirmó que no sigue ninguna dieta en particular, pero que come fish and chips una vez a la semana. Foto:BBC Compartir

La suerte, un factor clave según el hombre más longevo del mundo

Más allá de lo mencionado y de citar la moderación como una clave, Tinniswood remarcó que no hay demasiado que se pueda controlar. "Es pura suerte. Vas a vivir mucho o vas a vivir poco, y no hay mucho que puedas hacer al respecto", cerró en la entrevista.