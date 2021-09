La insólita prueba que pide una farmacia para vender medicina para animales

Una tienda de medicamentos y alimentos para mascotas en EE. UU. comenzó a hacer una particular exigencia luego de notar un aumento inusual en los usuarios interesados en comprar ivermectina, un antiparasitario para animales del que se ha difundido información falsa afirmando que sirve contra el covid-19.



Luego de ver que la ivermectina se vendía muy rápidamente, la tienda comenzó a exigir una foto del comprador con su caballo con el fin de comprobar que el medicamento realmente será usado para los animales.



La historia fue dada a conocer por el medio estadounidense ‘Local12’, que contó que en la tienda V&V Tack and Feed la ivermectina empezó a desaparecer muy prontamente.



Shelly Smith, la gerente de la tienda, descubrió gracias al testimonio de un comprador que este no quería el medicamento para sus animales sino para su esposa, quien había escuchado que este medicamento era útil para el covid-19.



Tras el suceso, la mujer optó por colgar un letrero advirtiendo los peligros de tomar este medicamento.



"Cuando estaba ordenando mi ivermectina, noté que nuestros distribuidores tenían eso, así que pensé en colgar uno también para que la gente sepa, por favor no tome esto", aseguró la mujer al medio ‘Local12’.



A Las Vegas feed store is now requiring customers show proof-of-horse ownership before selling ivermectin, a medication for large animals that some humans are taking, thinking it can cure COVID-19. https://t.co/F79XHbhlHH



(📷: V&V Tack and Feed / @8newsNow) pic.twitter.com/5gaLdEEcyG — David Charns (@davidcharns) August 31, 2021

El letrero decía: “La ivermectina no es segura ni está aprobada para uso humano. Puede causar serias consecuencias o la muerte. Solo uso para caballos”.



Pero como la demanda del medicamento siguió aumentando, y al menos cinco personas llegaban a diario a buscarlo, Smith optó por poner otro letrero exigiendo una foto como evidencia de que el producto se usará solo en animales.



“La ivermectina solo se venderá a personas con caballos. Debe mostrar una fotografía de usted junto con su caballo”, dice el nuevo letrero con el que la gerente de la tienda busca desincentivar el consumo de este medicamento en los humanos.



"No quiero que la gente tome ivermectina, antiparasitario de caballos, porque es un antiparasitario de caballos. Esto no es para que lo tomen los humanos, esto es para tratar los parásitos en los caballos", enfatizó la mujer.



La ivermectina, un antiparasitario para animales y para tratar a personas con estrongiloidiasis y oncocercosis intestinales, afecciones causadas por gusanos parásitos, se ha vuelto muy popular en redes luego de que se difundiera información falsa aduciendo que el medicamento servía para tratar y prevenir el covid-19.



Sin embargo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) dejó claro que este medicamento no ha sido aprobado para tratar o prevenir el covid-19 y explicó que una dosis elevada de este medicamento es peligrosa para los humanos y puede causar daños graves.



“No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir el covid-19 a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica y lo haya adquirido de una fuente legítima”, afirmó la FDA, explicando que tomar ivermectina puede causar efectos secundarios como sarpullido, vómito, diarrea, eventos neurológicos como convulsiones, entre otros.



La FDA también lanzó una campaña para desincentivar el uso de la ivermectina y escribió: “No eres un caballo. No eres una vaca. En serio. Paren”.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

