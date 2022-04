Muchos creen que todos los sueños tienen un significado y otros piensan que deparan el futuro. Es tanta la influencia de los sueños en nuestra vida que hasta existe una ciencia, la onirología, que se encarga de estudiarlos.¿Y qué tienen que ver estos y su significado con la historia de Tiamat Legion Medusa? Para responder la pregunta, es necesario conocer quién es esta persona y su historia de vida.

El inicio de la serpiente

Richard Hernández nació en Texas, Estados Unidos, en una familia disfuncional. Sus padres lo abandonaron a una corta edad en el bosque. Según afirmó para el medio ‘Daily Mail’, fue allí donde le empezó a gustar el sonido que hacían las serpientes, pues escuchaba muchas dentro del bosque.



Tiempo después fue acogido por sus abuelos, no obstante, la historia no cambió, pues los abusos continuaron. “Mi abuelo, tristemente, continuaría abusando de mí, de manera verbal, emocional y físicamente, todo porque mi abuelo odiaba a mi padre, y yo recibí el nombre de mi padre y la viva imagen de él”, explicó para el medio citado.

Creció y se graduó en 1979. Ese mismo año, Hernández escapó del pequeño pueblo donde vivía y se radicó en Houston, donde consiguió trabajo en el banco JP Morgan Chase, una de las empresas financieras más antiguas del mundo.



“Durante esos 15 años, ascendí para convertirme en vicepresidente bancario y gerente de clientes en la división de banca corporativa del banco, administré una cartera diversa de clientes corporativos para el banco, incluidos los diez principales clientes”, dijo para ‘The Sun’.

En ese tiempo, él tuvo el sueño que, años después, definiría el rumbo de su vida. Mientras dormía se imaginó que estaba rodeado de múltiples serpientes por todo el cuerpo que lo mordían constantemente, pero que no le llegaban a causar algún tipo de dolor físico.



Lo que él no sabía era que su vida cambiaría por completo en 1994, luego de ser diagnosticado con VIH y sida, un pronóstico que para ese entonces podía ser mortal.

La transformación

Desde ese momento, Richard pensó que iba a morir, por lo que decidió hacer realidad aquel sueño que había tenido: convertirse en un reptil. Así pues, se hizo su primera operación en 1997, en la cual se puso un par de cuernos y desde ese entonces, no ha parado.



En la actualidad, y con 62 años, ha gastado más de 280 millones de pesos en modificaciones corporales que incluyen tatuajes de escamas en todo su rostro y parte de su cuerpo, extirpación de las orejas, la división de la lengua en dos partes y la castración de su miembro masculino, ya que dice que es una persona de género no binario.

Además, se ha hecho piercings en varias zonas de su rostro, cirugías en la nariz, implantes de 18 cuernos, removido sus dientes (a excepción de 6 de ellos que los ha afilado en punta) y le han crecido senos, gracias a las hormonas que toma a diario.



“Mi máxima preferencia es simplemente ser llamado 'eso', al igual que mi especie, las serpientes”, dijo en una entrevista con la agencia británica 'Jam Press', y continuo: “Mi objetivo y misión es destruir el binarismo de género e inspirar a otros al compartir mi historia de no tener género”.

Cabe resaltar que, por ahora, está a la espera de una autorización por parte de las autoridades de Estados Unidos para que le permitan cambiar su certificado de nacimiento, dado que desea modificar su género de ‘hombre’ a persona identificada como ‘no binaria’.



Y es que, por medio de sus redes sociales, Tiamat Legion Medusa, como es su nombre ahora, se ha vuelto viral.



Para 2022, cuenta con más de 26 mil seguidores y más de mil fotos en su perfil de Instagram. Adicionalmente, ha trabajado con producciones de cine y exposiciones de arte en las cuales ha seguido experimentando con el maquillaje y las transformaciones.

“Quiero que la gente sepa que las personas modificadas son tan inteligentes, amables, amorosas y buenas como cualquier otra persona. El hecho de que me hayan extirpado las orejas no significa que mi cerebro no se haya desenrollado y que solo soy un idiota”, dijo para ‘The Sun’.

