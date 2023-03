Estadísticamente el cantante Abel Tesfaye, más conocido cómo ‘The Weeknd’, es el músico más popular del planeta. El exitoso artista canadiense de 33 años ha llegado a establecer dos récords Guinness; la mayoría de oyentes mensuales en Spotify con 111,4 millones (al 20 de marzo de de 2023) y ser el primer artista en alcanzar 100 millones de oyentes mensuales en dicha plataforma.



‘The Weeknd’ tiene actualmente 30 millones de oyentes mensuales, más que Miley Cyrus, que ocupa el segundo lugar con 82,4 millones y está cómodamente por delante de Shakira, (81,6 millones) Ariana Grande (80,6 millones), Taylor Swift (80,2 millones) Rihanna (78,5) millones y el rival masculino más cercano Ed Sheeran (77,5 millones) en Spotify, según el portal de los Récord Guinness.

Además tiene dos nuevos récords. Desde el lanzamiento del remix de la canción ‘Die for you’ con Ariana Grande, que se hizo viral en TikTok ocupa el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el séptimo número 1 para The Weeknd.



Se le suma que el álbum ‘Starboy’ es ahora el tercer álbum que le conseguido más números 1 después de ‘Beauty Behind the Madness’ (2015) del cual obtuvo récord guinness en el año 2016 por ser álbum más reproducido en Spotify y por ser el artista solista masculino que ha estado más tiempo en el top 10 ‘The Billboard's hot 100’.

El exitoso artista canadiense de 33 años ha llegado a establecer un récords Guinness; la mayoría de oyentes mensuales en Spotify con 111,4 millones (al 20 de marzo de de 2023). Foto: Instagram@ theweeknd

Ostenta el récord de tener la pista músical más escuchada en la plataforma de Spotify con 3,800 millones de reproducciones por la canción ‘Blinding Lights’ del álbum de ‘After Hours’

¿Quién es The 'Weeknd'?



Abel Mahhonen Tesfaye nació en Toronto, Canadá en 1990. Alcanzó cierta repercusión en el mundo músical anglosajón a finales de 2010, tras publicar las canciones 'What You Need', 'Loft Music' y 'The Morning' con el nombre de The Weeknd, en YouTube.



En muy poco tiempo colaboró con el rapero Drake en la grabación de su segundo álbum de estudio, lo que lo catapultó.

Estadísticamente el cantante Abel Tesfaye, más conocido cómo ‘The Weeknd’, es el músico más popular del planeta. Foto: Instagram@ theweeknd

Esas primeras grabaciones tuvieron millones de descargas por la plataforma de videos YouTube y empezó una gira por todos los Estados Unidos, iniciando en el festival Coachella del año 2012, siendo esté el inicio de una carrera llena de éxitos y de reconocimiento por el gran talento musical que ha desplegado en todos los proyectos musicales que ha emprendido hasta el día de hoy.



En el 2018 la revista ‘Time’ los destacó como uno de los personajes líderes de la próxima generación.

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TEIMPO

