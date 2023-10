'The Weeknd' generó 1.500 puestos de trabajo y 800 millones de pesos a Bogotá

Este miércoles 4 de octubre, en el estadio El Campin, en Bogotá, se presentó el cantante canadiense 'The Weeknd' con su gira “After Hours Til Dawn”. A este evento asistieron 35.000 fanáticos, los cuales quedan sorprendidos con el show, el cual tenía una temática futurista.

'The Weeknd' no solo le ofreció sus mejores éxitos a sus fanáticos, sino que también ayudó a impulsar la economía del país. Según 'Portafolio', por la organización del evento se dio a conocer que se generaron 1.500 empleos, se involucraron 35 empresas y se pagaron 800 millones de pesos en renta. Además, se registró una ocupación de 180 cupos hoteleros.



Por otro lado, el evento también destacó por su montaje, pues, según la empresa organizadora, es algo "nunca antes visto en el país". Las personas quedaron asombradas por la pasarela de 80 metros, 680 luces, una pantalla con seis metros de alto y una esfera lunar ubicada encima del público.

¿Cómo fue el concierto en Bogotá?

La jornada inició a las 4:30 p.m. con la apertura de las puertas. Luego de un tiempo la música arrancó con Mike Dean, tecladista de The Weeknd, quien tocó electrónica experimental y otros ritmos.



A las 7:30 p.m. salió Kaytranada, quien puso a bailar durante 40 minutos al público con una línea musical variada entre géneros como el r&b, dance, entre otros.



Luego, a las 9:10 p.m. salió el cantante canadiense vestido con una indumentaria futurista, también tenía puesto un caso con un visor de luz neón que cubría todo su rostro, excepto su boca. Durante la primera hora de su presentación, cantó canciones cómo: Sacrifice’, ‘Can’t Feel My Face’, una mezcla entre ‘Hurricane’ y ‘The Hills’ , entre otras.



La última canción de la velada fue ‘Moth To A Flame’, sencillo que sacó el año pasado en colaboración con Swedish House Mafia.



Por el momento, se conoce que The Weeknd continuará con su gira en Brasil, se presentará en el Estadio Nilson Santos de Río de Janeiro y la después en el Allianz Parque de São Paulo. Su gira mundial por Latinoamérica terminó en el Estadio Bicentenario de Santiago de Chile con sus presentaciones el 15 y 16 de octubre.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

