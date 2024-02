The Wailers', mítica banda de Bob Marley, anuncia concierto en Bogotá

Los amantes del reggae saben que el recordado Bob Marley empezó su mundo en la música en los años sesenta con la banda The Wailers, con la cual grabó 18 discos.



Pues, hace algunos días, Aston Barrett Jr., hijo del bajista de The Wailers y líder actual de esta banda de Bob Marley, confirmó por medio de una entrevista que estaría dando un concierto en Bogotá en el mes de mayo.



La banda que lanzó su primer trabajo discográfico con la voz de un joven Marley en 1965, ahora con nuevos integrantes que mantienen el legado de la música de Jamaica estará de visita en Colombia en mayo de este año.

Aston Barrett Jr expresó en 'La FM' que el 11 de mayo estarán en el Movistar Arena llevando a los capitalinos los más grandes éxitos de la banda de Bob Marley y su padre, el bajista Aston Barrett.



La fecha del concierto coincide con la temprana desaparición de este cantante precursor de este género musical, que se dio el 11 de mayo de 1981, por un cáncer de piel.



Se espera que en los próximos dias, salgan a la venta las boletas para este concierto.



La banda estuvo en Colombia en el 2022 haciendo parte del cartel del Festival Cordillera y en su gira exodus ya hace 15 años en su gira Exodus.



(Le puede interesar: 'Bob Marley: la leyenda' y otras 'biopics' musicales para maratonear)

Esta visita viene bien para quienes aman el reggae, puesto que el próximo 15 de febrero se estrenará en cines la historia de la vida de Bob Marley, en la cinta ‘One Love’.



(Lea más: Murió querido actor de 'Peaky Blinders': estos son los detalles que se conocen)



En el filme se mostrará la lucha del cantante entre el bien y el mal y una participación clara en el argumento de la familia del intérprete de ‘Could you be loved’.



Aston Barrett Jr aparece en la cinta interpretando a su padre y en la entrevista en la FM aseguró: "tuve que presentar el legado de mi padre, (…) Se escuchará la música de Bob Marley, pero también lo que yo he hecho con la banda", manifestó.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

