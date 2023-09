Para celebrar los primeros 14 años del programa de humor y comedia, el comediante conocido como ‘Suso, el paspi' tuvo como invitado a Dany Hoyos, el creador principal de este programa.

(Lea también: ¿Cuáles son las series de televisión más vistas y recordadas por los colombianos?).

Además, se conoció que durante todos estos años, el programa ha tenido 800 invitados y ha presentado más de 900 monólogos en escena, según la página web de Noticias Caracol.

Antes de realizarle la entrevista, ‘Suso, el paspi’ contó para el canal de noticias que él sería su próximo invitado, y se refirió al escritor diciendo: “Es un payaso, un tipo que dice que es mi papá, sabiendo que mi papá es Dios, o sea, que Dios fue el que me inventó a mí”.

Mientras que su invitado dijo: “El programa va a ser una maravilla porque es la primera vez que veremos a 'Suso' y Dany, él me va a hacer unos reclamos de por qué lo hice feo, va a ser una nota”.

(Siga leyendo: Cinco series brillantes que no recomienda ningún algoritmo).

Agregó que sacó un libro titulado ‘Árbol de Guayacán’, el cual está basado en la historia de su abuelo, puesto que falleció por la pandemia del Covid-19. Dando un adelanto de que el escrito se basa en el género de la ficción.

Así fue el encuentro entre Dany Hoyos y ‘Suso, el paspi’

Luego de que el comediante le dio su bienvenida a Dany Hoyos, le preguntó sobre su procedencia: “¿De dónde eres tú?”, a lo cual contestó que su mamá, asegurando que creció en el campo, en el municipio de Ituango, por lo cual se crio tanto en la ciudad, como en lo rural.

(De interés: 'Oficialicemos esta vaina': Suso y Jessica Cediel grabaron un video pasados de copas).

Contó que desde los 12 años trabajó en una metalistería y repartiendo volantes, aunque fue por poco tiempo, así fueron sus inicios en el mundo laboral.

Seguido a esto ‘Suso’ le preguntó: “¿Vos por qué me hiciste a mí tan feo, por qué me hiciste mueco?”, a lo cual el escritor explicó que es la representación contraria a los estereotipos de belleza: “Mi intención es demostrar que a pesar de todo lo feo que se ve por fuera, la gente lo puede querer a uno por lo que tiene por dentro”.

Sucesivo a esto, el presentador le preguntó: “¿Qué significa ‘Suso’ en la vida de Dany?”, a lo cual el invitado contestó: “Quiero decirte gracias, quiero decirte que te quiero mucho, que me has ayudado en muchos momentos, que has sido la posibilidad de llevarle a la gente alegría, y me permites hacer la misión de mi vida, que es hacer feliz a la gente con lo que yo hago”.

Cabe aclarar que Dany Alejandro Hoyos es quien le da vida al personaje de ‘Suso, el paspi’. Estudió comunicación social, lengua castellana y literatura en la Universidad de Antioquia, de acuerdo a la información registrada en su página web www.susoelpaspi.com

También allí cuenta que el personaje nació como una propuesta teatral en Tutucán, el cual hacía parte del elenco que buscaba representar a la cultura antioqueña.

Dany y Suso JUNTOS POR PRIMERA VEZ ¡Aniversario 14 Años!

Más noticias en EL TIEMPO

Arturo Char: Corte ya fijó fecha para la ampliación de su indagatoria

Trabajador de local de comidas rápidas recibió disparo en la cara en atraco

Eutanasia: no se pudo continuar con el debate debido a la falta de quórum

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO