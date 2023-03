La serie 'The Last Of Us' no necesitó mucho tiempo para convertirse en un rotundo éxito, pues desde que se anunció la adaptación del videojuego -que lleva el mismo nombre- los fanáticos lo esperaban con ansias.



A lo largo de nueve episodios millones de personas pudieron seguir la historia de Joel y Ellie, quienes atraviesan Estados Unidos en medio de una pandemia producida por la mutación del cordyceps. ¿Su objetivo? Llevar a la niña a ser analizada por médicos, pues podría ser ella la cura.

La serie llegó a su fin el pasado domingo, 12 de marzo, y dejó con un vacío a la fiel audiencia. Recordemos que 8.2 millones de personas vieron el episodio la misma noche de su estreno en 'HBO Max'.



Sin embargo, así como el juego -que tiene segunda parte- se supo que habría una continuación y, aunque no ha iniciado el rodaje, ya hay algunos avances publicados por sus mismos creadores.



El primero tiene que ver con la posibilidad de que la segunda parte del juego no sea explorada en una sola temporada, sino en varias.



Así mismo, Neil Druckmann -creador de la serie y copresidente de Naughty Dog- anticipó la llegada de Abby con un mensaje muy especial: "No hay 'The Last Of Us' en 'HBO' esta noche. ¡Pero la temporada 2 ya está en camino! ¡Aguanta y sobrevive!", escribió en Twitter, acompañando el texto de la siguiente imagen:

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 19, 2023

Se trata de una ilustración de Abby sosteniendo un martillo.



Sin ánimo de dar mayores spoilers, se puede adelantar que es una chica de unos 20 años que fue parte de Las Luciérnagas y su papel es de gran importancia en la historia. La actriz que la interpreta es Laura Dawn Bailey, pero se desconoce si la encarnara también en la versión de 'HBO'.

¿Qué ha dicho Bella Ramsey de la segunda temporada?

La actriz ha sido elogiada por su papel. Foto: Twitter: @Neil_Druckmann

Bella Ramsey, la actriz de 19 años famosa por su personaje en 'Game Of Thrones' y quien interpretó a Ellie, comentó tras el fin de la primera temporada de 'The Last Of Us' que siente miedo de volver al rodaje.



La razón es que teme no poder meterse en el papel de nuevo: “Estoy nerviosa... Estoy como, '¿Qué pasa si simplemente no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si no puedo volver a ser Ellie?' Creo que estaré nerviosa y luego entraré al set el primer día y me sentiré bien. Intento no pensar demasiado en ello”, le dijo a Variety.



Precisamente, en esa entrevista reveló que el inicio de grabaciones será a finales de 2023 o comienzos de 2024. "Craig tiene que escribir todos los episodios. Obviamente, hay más gente para elegir. Falta un poco de tiempo, pero estoy segura de que llegará muy rápido", concluyó.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS