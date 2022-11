David Cánovas, español y conocido como The Grefg, un influencier y youtuber, de los más importantes en Europa creó un mundial de 'streamers'.



Durante dos días en Sevilla varios países como Francia, Argentina, Colombia, México, Portugal, se reunieron para el Stream World Championship.



"Este fin de semana celebramos el evento deportivo más ambicioso de mi carrera, la “Stream World Championship” by Adidas. Un Mundial de fútbol real entre más de 120 youtubers que han viajado desde 6 países diferentes", dijo el español en su Instagram.

En este evento mundial participó como capitán del equipo de Colombia, el estreamer' Westcol', quien lidera la red social Twitch. Este país clasificó en las semifinales, pero no logró llegar a lo último de este minitorneo, aseguró Canal RCN.



El torneo culminó y el ganador fue España, equipo que venció a Francia y Argentina.



David Cánovas, inició su trayectoria en generar contenido sobre el año 2010 al hacer referencia en juegos como Call of duty. " A partir de este momento no ha parado de generar contenido, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los favoritos de España y el mundo", dice Rcn.



"Actualmente se le ve de manera más recurrente en la plataforma Twitch, y esto en gran parte por sus transmisiones en el juego Fortnite, uno de los favoritos por estas épocas. Este creador de contenido también se ha destacado por tener un equipo en Esports. Actualmente cuenta con más de 12 millones en Youtube, y una cifra similar en Twitch".