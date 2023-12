'The Boys': El 'teaser' de la cuarta temporada revela un escalofriante primer vistazo

Los aficionados que asistieron a la Comic-Con Experience (CCXP), la convención de cómics más grande del mundo, fueron recibidos con una emocionante sorpresa el pasado 2 de diciembre.



Allí, pudieron observar un primer vistazo a la muy esperada cuarta temporada de la exitosa serie dramática nominada a los Emmy, 'The Boys'.

La noticia generó un frenesí entre los seguidores de la serie, que aguardan ansiosamente su regreso en 2024 a través de la plataforma Prime Video.

Primeros vistazos de la cuarta temporada

En esta cuarta temporada, el mundo ficticio de 'The Boys' se encuentra al borde del abismo. Victoria Neuman, el ambicioso personaje interpretado por Claudia Doumit, está más cerca que nunca de llegar a la oficina presidencial, mientras Homelander, el formidable líder de los superhéroes, consolidaba su poder de manera implacable.



(Más: Julia Roberts reflexiona sobre la muerte de su exnovio Matthew Perry: 'Es desgarrador').

La vida de Butcher, interpretado por Karl Urban, pende de un hilo, y ha perdido tanto a su hijo como su posición como líder de 'The Boys'. El equipo está fracturado, y con riesgos más peligrosos que nunca, deberán encontrar una forma de reconciliarse y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.



(Siga aquí: (Fotos) El impactante cambio físico de David Caruso, protagonista de 'CSI Miami').



El elenco estelar de 'The Boys' vuelve a estar encabezado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti.



Además, la cuarta temporada dará la bienvenida a Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan, quienes se sumarán a la galardonada serie.

El proyecto de 'The Boys'

'The Boys' está basada en el exitoso cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, que ha sido un best seller en la lista de The New York Times.



Los propios Ennis y Robertson ejercen como productores ejecutivos de la serie, que ha sido desarrollada por Eric Kripke, quien también funge como productor ejecutivo y showrunner.

Este proyecto cuenta con un fuerte equipo de productores ejecutivos que incluye a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin y Jason Netter.



La producción de "The Boys" es una colaboración entre Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures como socios clave en el proceso de creación. Esta noticia ha generado un gran entusiasmo entre los seguidores de la serie y promete una cuarta temporada llena de emoción, acción y sorpresas impactantes.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Amazon Prime y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO