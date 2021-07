The Beatles: el 10 de julio es su día internacional

El fenómeno de los Beatles ha sido uno de los más presentes en el mundo, a pesar de que la banda se desintegró en 1975, luego de múltiples pleitos legales para separar al grupo. Aunque la fecha oficial para celebrar su día internacional, según la Unesco, es el 16 de enero, los seguidores discrepan de esta organización.



El 10 de julio de 1964, la agrupación británica, nacida en la década de 1960, volvió a su natal Liverpool (Inglaterra) después de una exitosa gira por Estados Unidos. Además, al regreso de su viaje se estrenó el filme 'A Hard Day’s Night', que protagonizaron los mismos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

John Lennon, fundador de The Beatles. Foto: AFP

En la misma fecha también salió a la venta el álbum de la banda que llevaba el nombre de la película y su banda sonora.



Los seguidores del cuarteto de rock aluden también la celebración de la banda al primer concierto para homenajear el regreso de los músicos a Inglaterra, que se dio el 10 de julio de 2008.



De los miembros de The Beatles solo dos de ellos siguen con vida, Paul McCartney y Ringo Starr. John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980 con cinco impactos de bala, que lo llevaron a fallecer en el Hospital Roosevelt de Nueva York a las 11:00 p. m a sus 40 años.



Por su parte, George Harrison murió a sus 58 años el 29 de noviembre de 2001, a raíz de la metástasis que hizo un cáncer de pulmón con el que vivió varios años.



En 1965, la monarca del Reino Unido, Isabel II, nombró a los cuatro Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico (MBE). El grupo, con un total de 13 álbumes de estudio y uno recopilatorio, fue admitido además en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.



REDACCIÓN EL TIEMPO

