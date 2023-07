La actriz mexicana favorita de los ochentas y noventas Thalía está dando de qué hablar en los últimos días.



A la mexicana le gusta publicar fotografías y reels de sus actividades cotidianas en las que luce su esbelta figura, que a pesar de sus 51 años mantiene con alimentación saludable y ejercicio constante.

No obstante, algunos seguidores se encuentran preocupados porque para varios de estos la actriz se ve demasiado delgada, además de querer parecer más joven de lo que es con sus actitudes: "Ella siempre ha creído que la belleza siempre está en ser delgada y su obsesión de verse siempre bien miren lo delgada que se ve y ya está abuelita luego se le ve en la cara aunque lo oculte", "Por favor díganle que ya no es un lola si no una señora por favor", "Ya no sabe cómo llamar la atención" y otros que critican su delgadez.



(Le puede interesar: Cáncer y fraude fiscal: la triste historia detrás del éxito de la creadora de 'Barbie')



En el vídeo, que preocupa a los internautas, se observa a la cantante con un bikini rosa, mientras baila la canción de los ‘Hombres G’, ‘Devuélveme a mi chica’, de la cual, Thalía hace una propia versión en su última producción denominada: ‘El soundtrack de mi vida’.

Por otra parte, también están los seguidores de la mexicana que halagan la figura de esta mujer con comentarios como: "thalia eres como el vino, cuanto más tiempo pasa mejor te pones", "Thalia estas muy bonita. Y para los que la critican por su cuerpo "A como ella se ve , ustedes se verán "... Si es que pueden", "Cuerpazo mejor que el de cualquier muchachita", entre otros.



(Lea más: El profesor mexicano que rescata la lengua indígena náhuatl en TikTok)



La mexicana lanzó hace algunos meses una docuserie que lleva el nombre 'el mixtape de Thalía', en donde interpreta canciones de rock en español de artistas como Soda Estereo, Aterciopelados, La Mosca, Enanitos Verdes y otros artistas.



La artista está casada hace 23 años con el empresario Tommy Motola, con quien tiene dos hijos, Sabrina de 14 años y Matthew de 12 años.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¡Insólito! Hombre murió después de que le aplicaran una inyección para agrandar el pene

Mansión de Barbie y Ken: datos sobre la emblemática casa de ensueño

El acuerdo prenupcial de Sofía Vergara y Joe Manganiello, que aplica en su divorcio