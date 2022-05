La cantante mexicana lucha con este diagnóstico desde hace más de 10 años, luego de que a finales de 2007 adquirió la enfermedad. Sin embargo, no fue hasta el año siguiente que sus médicos se percataron.



Ahora, su media hermana, Laura Zapata, reveló las fuertes dolencias con las que vive Thalía. Según lo que contó para la revista Hoy, la actriz de ‘Maria la del Barrio’ no puede levantarse de la cama algunos días por los dolores en el cuerpo que la aquejan.

Según Zapata, Thalía ha intentado ser fuerte y llevar una vida normal a pesar de los dolores. Lleva a sus hijos a la escuela, los recoge y está presente en sus vidas. A pesar de esto, algunos días debe obligarse a sí misma a cumplir sus actividades diarias



"Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: 'Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar'" aseguró Zapata sobre su hermana.



Thalía, que ya tiene 50 años, comparte su vida con sus seguidores en redes sociales. Sobre todo en Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores y en la red Tiktok. Aunque muchas veces ha hablado sin tapujos sobre su padecimiento, los seguidores de la mexicana no sabían qué tan grave era la situación.



Las revelaciones de Laura Zapata fueron una sorpresa, aunque la hermana de la cantante aseguró que mantienen la esperanza de que encontrarán una cura para la enfermedad de Lyme.



"Me dice: 'Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo'" explicó Zapata.



Laura Zapata también contó para la revista que la mamá de ambas murió por culpa de este mismo diagnóstico pero confía en que los médicos encontrarán una solución para el drama que está padeciendo Thalía por estos días.



”Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas” concluyó Zapata.



¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata. Los síntomas más comunes son fiebre, dolores musculares y de las articulaciones, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga y ganglios linfáticos inflamados.



Esta infección se propaga hacia las articulaciones y el sistema nervioso por lo que genera dolores en todo el cuerpo.



En el caso de Thalia, la actriz ha explicado en otras ocasiones que no está segura de cuándo contrajo la enfermedad. Sin embargo, todo apunta a que fue a finales de 2007 cuando vivía en Nueva York y hacía ejercicio en zonas boscosas en las que residen estas garrapatas. Otros famosos que viven con la enfermedad de Lyme son Justin Bieber, Avril Lavigne, Bella Hadid y Richard Gere.

