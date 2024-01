Thalía asegura que ella tenía el estilo 'coquette' antes de que se volviera viral

En los últimos meses, los tiktokers especializados en moda han comentado que la tendencia de este año será el estilo 'coquette', la cual es una estética influenciada en la época victoriana y en lo romántico.



En ese sentido, la ropa y los accesorios que se relacionan con esta moda serán los moños, los corsés, las prendas de encaje, las perlas, entre otros. Asimismo, los colores que más se utilizaran son los pasteles para lograr el look coqueto.

Sin embargo, varios internautas han afirmado que este estilo no es nada nuevo y desde mucho antes las personas ya se vestían de esa manera. Una de ellas fue la cantante mexicana Thalia, quien aseguró ella se sentía identificada con esta estética mucho antes de que se volviera una tendencia.



A través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, compartió algunas fotografías de cuando ella era adolescente en la época de los ochenta. En las imágenes se les podía ver vestida con moños, perlas y ropa de color rosa.



(Lea también: Hija de Edixon Perea, conquista a los jurados de 'La Voz Kids': 'Mi talento es cantar'). "Antes de que fuera un trend, ya yo era coquette", aseguró la mexicana en su publicación.

Antes de que fuera un trend, ya yo era #coquette 😜🎀🎀🎀🩷🩷 pic.twitter.com/dpFTfZoMAB — Thalia (@thalia) January 17, 2024

Varios internautas estuvieron de acuerdo con lo que escribió Thalia y aseguraron que tenían un estilo similar en esa época. Por otro lado, otros usuarios comentaron que la artista siempre ha estado en tendencia.



"Siempre vanguardista"; "Siempre un paso adelante, marcando tendencia, adelantada a la época hermosa"; "Me identifico con Thalía. Es una tendencia vintage, todo lo que resalte la feminidad y romanticismo, además de los colores pasteles, en especial el rosa ya eran gustos de muchas, que lo llamen como quieran, no es algo recién inventado", son algunos de los mensajes más destacados.



(No deje de leer: Jhon Alex Castaño pide oraciones para su perrito que fue atropellado: esto se sabe).

¿Qué es el estilo 'coquette'?

Aunque el término 'coquette' se haya popularizado últimamente, según el medio Excelsior, tiene sus raíces en el siglo XVIII, durante la época de Montesquieu. Este estilo 'coquette', que deriva de la palabra francesa que significa 'coqueto', se basa en adoptar una vestimenta conservadora, juvenil, incluso, un poco infantil, pero combinando con prendas de una forma no convencional.



Esta forma de vestir se caracteriza por tener la presencia de moños, volantes, vestidos voluminosos, colores pasteles, maquillajes llamativos, entre otros.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

