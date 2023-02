Para iniciar, debe darle un vistazo a la siguiente ilustración. En esta, encontrará principalmente una laguna. Sin embargo, al ver con detenimiento resaltarán otras figuras completamente diferentes. Según la que llame más su atención surgirán los resultados que 'dictarán' si sus aspiraciones se convertirán en realidad o no

Después de tener claro lo que resaltó más ante sus ojos, busque su significado en la lista que estará bajo la imagen. Ahí encontrará la respuesta.

Tomate tu tiempo para observar la imagen y decide qué resalta más Foto: namastest

Estos son los resultados

Un lago en forma de sartén: es muy creativo y deja volar su imaginación con facilidad, lo que le hará perseguir sus sueños hasta cumplirlos; incluso si estos le abruman o atemorizan. Tu fortaleza está en su forma de pensar y en lo diversa que es. Use esto a su favor.



Árboles en forma de tenedores: no alcanza a ver todo con claridad y la creatividad no es su fuerte. Para sacar todas sus capacidades, será necesario un cambio de actitud, deje a un lado los asuntos que no tienen importancia y libere espacio en su mente para cosas nuevas.



Una persona descansando: a pesar de que esto muestra que es una persona descuidada y no tiene interés en lo que pasará en el futuro, es el momento de despertar. De lo contrario, podría llegar a arrepentirse.

Más información sobre este tipo de test



No ha sido comprobado científicamente que los resultados de estas pruebas psicológicas sean un reflejo de la realidad o que determinen el curso de la vida de una persona. Dicho esto, también hay que reconocer que los tests son herramientas de la psicología clínica, que ayudan a encontrar rasgos determinados y comportamientos específicos del individuo.



Por lo anterior, es recomendable acudir ante un profesional si hay preocupaciones con respecto a la realización personal o sobre factores determinantes de la personalidad, ya que solo alguien capacitado podrá despejar dudas de firma responsable.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo de El Tiempo