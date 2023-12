Test: depende de lo que vea en esta imagen, así lo perciben sus amigos

Los test de personalidad son utilizados como una herramienta que es capaz de determinar ciertos rasgos psicológicos y aspectos que determinan la personalidad de cada persona. Permiten analizar los sentimientos o actitudes, determinando su reacción ante posibles circunstancias, según ‘Chile Psicólogos’.



Existen diferentes maneras de examinar los anteriores aspectos, una de ellas es por medio de los cuestionarios, en los que el sujeto debe responder un cierto número de preguntas basadas en diferentes situaciones o escenarios que permiten definir rasgos como la estabilidad emocional, independencia y agresividad.

También se suelen hacer test proyectivos, que funcionan por medio de láminas o dibujos abstractos que pueden ser interpretados de diversas formas. Este tipo de evaluaciones permiten obtener información del subconsciente e incluso problemas internos que no son reconocidos desde un primer instante por el individuo.



Test para saber qué piensan sus amigos de usted



La psicóloga clínica Monia Presta, le explicó a ‘ABC’ que cada persona representa su realidad de diferentes maneras y elabora un patrón del mundo según sus propias experiencias o percepciones sensoriales como la vista, el gusto, el olfato y el tacto. “Esta información se representa en nuestro cerebro, la cual codifica para darle un sentido”, detalló.



A partir del análisis de una imagen se puede obtener información acerca de diferentes aspectos de su vida, ya que por medio del sentido visual pensamos, recordamos y representamos ideas a través de imágenes mentales. Para analizar el tipo de amistades que usted tiene, observe la siguiente imagen y tenga en cuenta lo primero que reconoció.



Facebook Twitter Linkedin

Test qué piensan sus amigos de usted. Foto: Captura de pantalla

Significado visual



Si al observar la imagen lo primero que identificó fueron los pescados es porque probablemente sus amigos no lo ven como una persona confiable, ya que han visto que suele tener algunos inconvenientes con las decisiones que toma en su vida personal, según ‘Metro World News’.



Por tal motivo, debe cumplir las promesas que le haga a sus seres queridos, en caso de que no crea cumplir con algún compromiso, es mejor que sea sincero y no garantice cosas que probablemente no pueda realizar.



Si, por el contrario, lo primero que observó fue el rostro de una mujer es porque una de sus mejores cualidades es su capacidad de socializar, lo que deja ver que tiene a varias personas a su alrededor que lo ven como una persona ejemplar y que lucha por salir adelante, por ese motivo sus amigos quieren estar cerca a usted.

