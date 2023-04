Las personas hacen tests de personalidad por diversas razones, como conocerse a sí mismos, desarrollarse personalmente o como objeto de investigación en psicología y otras ciencias sociales.



Estos se han vuelto populares en las redes sociales porque son fáciles de compartir, divertidos, y pueden proporcionar una sensación de comunidad y conexión con otros.

Este tipo de test le pueden proporcionar información valiosa sobre los rasgos de personalidad, tendencias y patrones de comportamiento de una persona, lo que le puede ayudar a mejorar la comprensión de usted mismo y de los demás, y a tomar decisiones importantes en la vida personal y profesional.



Para realizar este popular test del portal MDZ Online todo lo que debe hacer es indicar qué ve primero en la imagen presentada, es importante responder con sinceridad para obtener una visión más acertada sobre su forma de ser.



La imagen presenta tres opciones: manos, individuos y corazón.

Esta ilustración, que posee un fondo de color amarillo, muestra tres dibujos: el de unas manos, de unos individuos y de un corazón. Foto: MDZ Online

Si observó las manos en primer lugar, probablemente prefiere estar en situaciones que lo desafíen. La zona de confort no es su lugar favorito y a menudo busca nuevas aventuras para probar sus habilidades. Disfruta de estar en una relación y es leal a sus seres queridos. Cree que todos tienen una pareja adecuada esperando encontrarla y vive cada día como si fuera el último.



En cambio, si notó primero a los individuos, es perfeccionista y reflexivo, y nunca toma decisiones precipitadas. Tiene una inteligencia brillante y se caracteriza por no pasar por alto ningún detalle. Busca rodearse de personas positivas y no le gusta discutir.



Por último, si vio primero el corazón, su familia tiene un gran valor para usted y es una persona alentadora que intenta ver siempre el lado positivo de las cosas. Disfruta de la libertad y del tiempo al aire libre, y no guarda rencor. Siempre mantiene una mente abierta y se deja sorprender por las experiencias cotidianas.



Aunque es importante tener en cuenta que los resultados de las pruebas de personalidad no son comprobadas científicamente, pueden ser interesantes, divertidas y brindar enseñanzas sobre uno mismo y fomentar la reflexión y el diálogo sobre la personalidad y el comportamiento humano.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

