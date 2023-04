Tesla, compañía del magnate sudafricano Elon Musk, enfrenta una nueva polémica mundial luego de que varios empleados de la empresa difundieran en las redes sociales videos y chats íntimos de algunos propietarios sus vehículos. Según se comentó, los registros se habrían sacado de las cámaras de seguridad incorporadas en los automotores.



Esto ha generado una brecha de confiabilidad y seguridad que hunde la reputación de Tesla, que había garantizado a sus millones de usuarios que las cámaras de conducción automática estaban diseñadas para guardar la privacidad de los clientes.

El interior del carro cuenta con herramientas de alta tecnología. Foto: Tesla

"Se han difundido vídeos en situaciones íntimas en los que se identificaban juguetes sexuales (...) Había mucho contenido del tipo del que yo no querría que nadie viese jamás”, señaló uno de los afectados a la agencia Reuters.



Los trabajadores han confirmado a Reuters que son capaces de averiguar la locación de esas imágenes, lo que es un riesgo bastante evidente contra la privacidad y seguridad de los conductores y sus acompañantes, incluso, se ha mencionado la posibilidad de que estos dispositivos sigan registrando momentos con el carro apagado.



"Me molesta porque no creo que las personas que compran el automóvil sepan que su privacidad no es respetada", expresa otro usuario molesto.



Asimismo, uno de los empleados de Musk expresó: “Podíamos ver el interior de los garajes de las personas y sus propiedades privadas (...) Digamos que si un cliente de Tesla tenía algo en su garaje que era distintivo, ya sabes, la gente publicaría ese tipo de cosas".



Hasta el momento, la compañía no ha dado un veredicto al respecto y se espera que en el transcurso de la semana se “tomen medidas correctivas”. Además, han expresado que esos contenidos no han sido publicados y que se mantienen anónimos, pues pudieron haber sido utilizados para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial de los vehículos.



Tras la publicación del escándalo de #Tesla sobre la distribución de imágenes grabadas por los coches entre sus empleados recordamos el vídeo de @Angel_gaitan_of que nos enseñaba hasta donde llega la vulnerabilidad de la privacidad de tener esta marca en nuestras vidas. pic.twitter.com/cuilv5kbBm — La Verdad de Tesla (@LaVerdadDeTesla) April 7, 2023

