Así vivieron algunas celebridades colombianas el temblor en México

Este 8 de septiembre se sintió en el centro y sur de México un terremoto de magnitud 7,1 con un epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco. El temblor se produjo a las 20.47 hora local (01.47 GMT) y según el informe del Servicio Sismológico Nacional se presentaron 92 réplicas, siendo la más grande de magnitud 5,2.



Durante el sismo, que hasta el momento deja una persona fallecida, algunas celebridades de Colombia se encontraban en territorio mexicano, entre estas Luisa Fernanda W, Pipe Bueno, La Segura y Sara Corrales.



Por su parte, Luisa Fernanda W grabó un video en sus historias contando cómo vivió el terremoto, asegurando que nunca había sentido un temblor tan fuerte y dando un parte de tranquilidad a sus más de 16 millones de seguidores sobre su estado y el del cantante Pipe Bueno.



“Para los que no saben aquí en México hubo un sismo. O sea, yo sentí eso… No, no, no… ¡durísimo! Pero bueno, gracias a Dios estamos bien…hasta ahora leyendo noticias no pasó nada grave, les cuento que nunca en mi vida había sentido un temblor de esta magnitud, para mí esto es muy fuerte, vi cómo todo se movía. Casi me da algo ahí”, comentó la creadora de contenido, quien hace ya varios días se encuentra en el país centroamericano.



Por otro lado, Natalia Segura - conocida en el mundo digital como La Segura - mostró en sus historias de Instagram el momento exacto en el que el sismo sacudió la habitación de hotel en la que se encontraba, ubicada en un piso 34.



La creadora de contenido, quien suele caracterizarse por su peculiar sentido del humor, estaba hablando sobre una rutina de 'skin care' que iba a realizarse cuando, de repente, comentó a sentir el movimiento telúrico.



En la grabación quedó registrado cómo se movían con fuerza las lamparas y cortinas del lugar, así como el momento en que se cayeron unos objetos al suelo. También mostró cómo la gente salió asustada a las calles.



La Segura confesó que pasó un gran susto debido al sismo. De hecho, se quedó paralizada dentro de su cama durante un momento; no obstante, finalmente decidió salir del cuarto de hotel en el que se estaba hospedando y bajar los 34 pisos por las escaleras, tal y como se recomienda en estos eventos.



"Eso es un terremoto. Poderoso Dios. En medio de mi cosa fue tomarlo de la mejor manera, no pensé que fuese tan grave, pero me mandaron videos de gente aterrorizada. En las calles se sintió peor de como se sintió acá (...) Espero de todo corazón que todo el mundo este bien. Nunca había vivido un terremoto", relató la joven.



Por otro lado, la modelo Sara Corrales, quien reside desde hace un tiempo en la Ciudad de México, contó que vivió el sismo con bastante intensidad y que, incluso, en su hogar se movieron las lamparas.



"Esa vaina se sintió intensa amigos. Se me movió la lampara, se me movió el piso, se me movió la vida. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien y que ese sismo en la Ciudad de México los haya tratado muy bien y que todos ustedes y todas sus familias estén perfectamente", relató la actriz, de 35 años.

