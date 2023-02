En TikTok se hizo viral la historia de una pareja que se disponía a hacerse un tatuaje en honor a su romance; sin embargo, cuando ya era el turno del hombre, él se arrepintió y salió del estudio.



El momento se conoció debido al video que publicó la tatuadora Leidy Mora en su cuenta, el cual se volvió viral en cuestión de minutos.

Los novios tenían planeado hacerse una figura que contenía sus nombres y la fecha en la que toda su historia empezó.



No obstante, en el tiktok se escucha cuando los dos empiezan a discutir, el hombre le termina, rompen un espejo y el novio aprovecha para salir del estudio de tatuajes en medio del caos.



La tatuadora, que reside en Bogotá, pide a la muchacha pagar la cuenta de los tatuajes y los daños ocasionados en el estudio. Sin embargo ella sale del lugar, ignorando lo ocurrido.



Tiempo después, Mora publicó en sus redes cuál había sido el desenlace de lo ocurrido.



En la salida del lugar, los guardias de seguridad no pudieron detener al hombre pero sí a la mujer. Ella tuvo que dar respuesta a la Policía, les dijo que no tenía dinero para pagar pues había sido su novio quien se había comprometido a cancelar.



La mujer dependía económicamente de su novio, por lo que no pudo hacerse cargo del saldo a pagar. Ella se disculpó por lo ocurrido y aunque no alcanzó a reunir toda la plata, sí depositó 80.000 pesos en la cuenta de la tatuadora.

REDACCIÓN TENDENCIAS