¿Terminaron? Jhonny Rivera habla sobre rumores de ruptura con Jenny López

El cantante de música popular Jhon Jairo Rivera Valencia, mejor conocido como Jhonny Rivera, ha sido noticia en los últimos meses por su relación amorosa con la cantante caucana Jenny López, a quien le lleva 31 años.



(Lea también: Novia de Jhonny Rivera confesó cómo enfrenta el qué dirán por amar a un hombre mayor).



Rivera, de 51 años, se le declaró a Jenny en su cumpleaños número 20, un año después de conocerla. Según las declaraciones de López, ella ya sentía atracción hacia el cantante, pues en su cumpleaños 19 le había dado un lindo detalle. Jenny hacía parte del coro de Jhonny.

Sobre la diferencia de edad se ha hablado mucho en los medios nacionales, y muchos especularon que la relación no iba a durar.

Es por estas habladurías que se arman frecuentemente rumores de internautas que especulan que la pareja se pelea constantemente, o que la relación terminó. Este fue el caso a principios de mes, cuando Jenny subió a Instagram fotos en vestido de baño, y algunos empezaron a formar teorías de que la cantante estaba ahora soltera.



(Relacionado: Jhonny Rivera reveló cómo reaccionó el padre de Jenny López al enterarse de su relación).

Por eso, para no quedarse con la duda, los seguidores de Jhonny le preguntaron al pereirano por la vigencia de su relación. “Ya le armaron chisme de que terminó con Jenny”, escribió uno de los seguidores de Rivera en una caja de preguntas que publicó en sus historias.



“Nosotros estamos súper bien. No escuché el chisme que dicen que armaron, yo no lo escuché”, respondió tranquilamente el artista, apagando una vez más los rumores del internet.



(Relacionado: Johnny Rivera respondió a la pregunta sobre si le daba pena presumir a su novia).



“Vi que andaban diciendo que yo estaba molesto porque ella publicó unas fotos en vestido de baño, pero yo mismo las tomé”, explicó, argumentando que en ningún momento le molestó que su novia subiera las fotos. “Ella me preguntó, ‘Amor, ¿qué opinas de estas fotos?’, y yo dije ‘Estás hermosa, te ves divina’, y ya”.



Luego, sus seguidores le preguntaron cuándo pensaba sacar una canción con Jenny, a lo que el artista respondió que estaban esperando a tener una canción que les encantara a ambos para sacarla. “Grabamos una, pero no nos gustó, entonces no la vamos a sacar. Vamos a esperar porque la gracia es sacar una canción que la rompa”, agregó Rivera.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

