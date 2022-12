Los retos en video que muestran la miseria y la mala suerte de los demás suelen ser muy atractivos para el público, tanto para los televidentes como para los internautas.



No por nada, el canal de YouTube 'Badabun' llegó a ser uno de los más populares durante 2018, siendo la sección de 'Cazainfieles' una de las más vistas de ese programa.

En la actualidad, este tipo de contenido se ha adaptado a nuevos formatos, como es el caso de la red social que está mandando la parada en el mundo: TikTok. Uno de los exponentes más populares de estos videos en la plataforma de videos cortos es la cuenta 'HotSpanish'.

En esta ocasión, el presentador decidió salir a un centro comercial de México a preguntar a las parejas si romperían su relación a cambio de dinero o de algo material para captar en cámara sus reacciones.



Muchos respondían que no, así que, acto seguido, él iba un paso más allá y los retaba: "¿Cambiarías a tu pareja por una camioneta Mercedes Benz?". Al ver que él mostraba las llaves y señalaba el auténtico vehículo de gama alta, algunos lo miraban raro y dudaban, pero al final seguían dando una negativa.

Así fue hasta que dio con una joven que, a pesar de decir que no cambiaría a su pareja por algo material, cuando le mostraron el carro se le alumbraron los ojos de la emoción. Alentada por el público, decidió dejar a su novio alegando que no podía estar con alguien que no se alegraba por sus "logros" y por la oportunidad que ella tenía de poseer un automóvil de alta gama.

Para completar el reto, tuvo que besar a un amigo del presentador para comprobar que no volvería con su ahora expareja y llegó el momento de mostrarle su Mercedes. Se le pidió que se volteara para darle una gran sorpresa, era un juguete y no la camioneta que le habían mostrado. Aunque la joven alegó y fue tras su exnovio, su relación había terminado.

Soltero y en busca de alguien a quien besar

El video no solo se hizo viral, sino que también trajo mucha atención al joven que fue abandonado en pleno centro comercial por una camioneta de juguete. Gran parte de los comentario de la publicación pedían que fuera recompensado después de semejante desazón que se llevó.

Por eso, el creador de contenido de 'HotSpanish' decidió hacer caso a sus seguidores y contactó a la víctima involuntaria de su broma; quien, preguntado sobre cómo se sentía, dijo haber quedado sorprendido porque no se esperaba esa reacción de su pareja: "¿Cómo alguien puede decirte en la mañana: 'Te amo', 'Vamos a salir', 'Vamos a hacer cosas', y llegas de repente a ese lugar y te cambia así de la nada, como si fueras un simple objeto? ".

Al verlo tan afectado, el presentador le ofreció hacer algo por él y, 'ni corto ni perezoso', el joven le pidió que lo ayudara a conseguir a alguna mujer desconocida para besar, ya que le había impresionado que a su exnovia "se le hiciera tan fácil".

Finalmente, logró su cometido. A cambio de mil pesos mexicanos (241.000 pesos colombianos, aproximadamente), una mujer que estaba de compras por un centro comercial accedió a darle un beso de tres segundos.



Aun así, el joven dijo no sentirse contento con el resultado, ya que no era lo suyo: "No sé cómo pudo hacerlo ella (su exnovia)".

