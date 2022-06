Durante el 2022 ha existido una discusión en Colombia acerca de las mal llamadas ‘terapias de conversión’, pues debido al vacío legal que hay en el país con respecto a esto, en algunas partes de Colombia, y del mundo en general, aún se realizan.

Estos métodos, que usualmente son llevados a cabo por diferentes instituciones, buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona de la comunidad LGTBQ+.



Sam Brinton, activista y escritor de opinión del medio ‘New York Times’, redactó una columna en la que habla de su experiencia al sobrevivir una de estas ‘terapias’.

Activista y sobreviviente

Brinton nació en 1988 y creció en Florida, Estados Unidos, en una familia de misioneros Bautistas -movimiento evangélico- del sur del país.



Para la época de los 2000, Brinton habló con sus padres sobre su orientación sexual, pues había descubierto que era una persona bisexual. Su respuesta, impulsada por las creencias que tenían debido a su religión, fue mandarle a una ‘terapia de conversión’.



Brinton recuerda esta experiencia, que duró más de dos años, como algo que pretendía “borrar su existencia como bisexual”.



Las sesiones “emocionalmente dolorosas” consistieron en informarle sobre creencias que ellos asumían como realidades: “Me dijeron que yo era la abominación de la que habíamos oído hablar en la escuela dominical, que yo era la única persona gay en el mundo y que era inevitable que me contagiara de sida”.



Incluso, más allá de ese tipo de abuso verbal, Brinton también pasó por varias agresiones físicas: “El terapeuta me ordenó que me ataran a una mesa para que me aplicaran hielo, calor y electricidad en el cuerpo”.

Al parecer, mientras esto sucedía con su cuerpo, al joven le mostraban imágenes de parejas homosexuales besándose, tomadas de la mano o manteniendo relaciones sexuales para que, de esta manera, asociara lo que estaba viendo con el dolor que sentía para así “volverse” heterosexual.



Aparentemente, una de las promesas que hacen las personas que dirigen estas terapias es que convertirán a quien sea que haya sido enviado allá en una persona “decente a los ojos de Dios”.



Por como Brinton recuerda que esto jamás funcionó y solo creó una brecha en su familia que hasta el momento ha sido imposible de reparar. Sin embargo, cuando en ese momento el terapeuta o el pastor que lo acompañaba le preguntaban, él respondía que sí había cambiado.

Brinton es un gran activista dentro de la comunidad LGBT. (Foto referencia) Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Actualmente, Brinton es una persona que se identifica como bisexual y de género fluido, además de un activista por la comunidad LGBTQ+ y jefe de asuntos gubernamentales y de defensa de ‘The Trevor Project’, la organización más grande del mundo en cuanto a intervención en crisis y prevención del suicidio para la juventud LGBTQ+.



De hecho, Brinton se conectó con esta organización después de pasar por traumas propios, a causa de dicha terapia, que no le permitían lidiar con tareas de su día a día y le generaron pensamientos suicidas.

La tortura que lleva al suicidio

Por los datos que da Brinton, y por casos de la vida real, se ha logrado demostrar que un gran número de personas que asisten de manera obligada a estas terapias contemplan el suicidio.



Esto no solo debido a las torturas emocionales y físicas por las que muchas veces pasan dentro de estos centros, sino también porque algunas veces salen con la idea de que no son personas deseadas en su comunidad, lo cual les puede generar una sensación de soledad inmensamente grande.

En algunos casos la "terapia" incluso se tornaba violenta físicamente. Foto: iStock

Según un informe realizado por el ‘Williams Institute’, un grupo de expertos sobre orientación sexual e identidad de género, casi 700 mil adultos en Estados Unidos han recibido este tipo de ‘terapia’.



Además, el mismo informe estima que, por no estar regulada, alrededor de 57 mil adolescentes de esta misma comunidad serán intervenidos de alguna manera, ya sea por sus mismos padres o algún tipo de asesor religioso, antes de cumplir 18 años.

El vacío legal en Colombia

A pesar de que muchas personas creen que esta terapia ya no existe, la realidad es que en Colombia y en países como Estados Unidos todavía hay comunidades que acuden a estos procesos violentos para buscar ‘soluciones’.

El proyecto de ley fue presentado por el congresista Mauricio Toro y respaldado por la comunidad LGTB. Foto: EFE

Debido a la falta de leyes con respecto a este tema, durante el año 2022 el congresista Mauricio Toro ha propuesto un proyecto de ley en el que se creen políticas públicas que “busquen afirmar y celebrar a las personas LGTB”.



Además, el funcionario ha señalado que la intención no solo es para prohibir las terapias de conversión, sino que también para sancionar a los profesionales de la salud, o a cualquier persona, que someta a alguien a tratamientos de este tipo.

