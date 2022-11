Uno de los sueños anhelados de muchas personas es lograr vivir muchos años para ver materializados sus sueños, compartir con su familia y ver crecer a sus hijos. Algunos dicen que todo depende del estilo de vida que se tenga durante la juventud, pero otro como Mary Flip, una mujer de 101 años de edad, dicen que el secreto es tomar tequila.





Esta abuelita se ha hecho mundialmente viral por asegurar que el secreto de su longeva vida se lo debe al consumo de tequila, pues según dice, la ha hecho feliz durante este siglo de existencia terrenal.



Recientemente, cumplió 101 años de edad, los cuales celebró junto a sus seis hijos y seres queridos más cercanos. Nació en 1921 y vivió su infancia en Illinois, Estados Unidos, donde tuvo que pasar por algunas penurias bastante difíciles a raíz de la Gran Depresión y el fallecimiento de su hermana y su madre.



Fue la única sobreviviente de su familia. A los 15 años ya debía sobrevivir por sí misma buscando cualquier empleo que le pudiera brindar los ingresos necesarios para salir adelante. Tres años después, decidió mudarse a México, donde se casó y trabajó en la industria de la ganadería. Allí empezó su gusto por el tequila que, según ha mencionado, la ha mantenido a temple durante todo este tiempo.



La mujer tuvo que soportar las consecuencias de la Gran Depresión a principios de 1930. Foto: Amazon's Family

Mary regresó a Chicago cuando estaba embarazada de su primer hijo. Se dedicó al arte y se convirtió en una artista reconocida por la Escuela de Arte de Chicago.



“Me gusta mucho dibujar. Y pude darme cuenta de que las cosas cambian incluso mientras las dibujas. Entonces, pude desarrollarlos y hacerlos parecer reales. Me tomó tiempo, pero no tenía nada más que hacer excepto criar a un grupo de niños”,expresó a la cadena ‘Arizonas Family’.



Una de las periodistas que se encontraba en el hogar de Flip le preguntó “cuál era su secreto para una vida tan larga”, a lo que la mujer respondió de forma jocosa “Oh, mi secreto. No lo sé… el tequila”.



