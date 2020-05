¿Por qué están relacionando a Michael Jackson con Bruno Mars?

En redes sociales circula una teoría que sugiere que entre Michael Jackson y Bruno Mars podría existir un lazo sanguíneo. La hipótesis, que se ha vuelto tendencia, afirma que el rey del pop es el padre biológico del intérprete de 34 años.



El usuario de TwitterJosé Hernandez compartió las supuestas evidencias para argumentar el parentesco entre ambos artistas. Este hecho llamó la atención de cientos de personas que replicaron el tweet.La teoría, establecida mediante un hilo en la red social, establece ocho puntos que respaldan el presunto vínculo sanguíneo entre Jackson y Mars.

En primer lugar, la publicación menciona que en la canción ‘Billie Jean’ Michael Jackson hace referencia a un hijo que, al parecer, no había reconocido.



Adicional a esto, el usuario destaca que el nombre verdadero de Bruno Mars, conocido por canciones como ‘24k magic ’ y ‘Uptown funk’, es Peter Hernández y atribuye este nombre de pila a que el personaje infantil favorito de Jackson siempre fue Peter Pan.



La hipótesis también alude a una entrevista en la que el 'rey del pop' aseguró que tenía un hijo. Sin embargo, en esa misma conversación insistió en que prefería no revelar su identidad ni su paradero para proteger al bebé y a la madre del acoso de la prensa.

(Le puede interesar: Apareció muerto el actor de 'Twilight' Gregory Tyree Boyce)

Otro argumento dice que Bruno Mars fue firmado por el mismo sello discográfico de Michael Jackson en 2009, el mismo año del fallecimiento del 'rey del pop'.



Añade que, durante su funeral, en el que los familiares de Jackson hicieron mención de la asistencia de su hijo mayor, Mars estaba presente.



De igual forma, la publicación se respalda en dos hechos medianamente concretos: el intérprete de ‘Thriller’ y el padre de Bruno Mars eran amigos y, según el hilo, un productor musical fue despedido tras asegurar que Bruno Mars era hijo del fallecido cantante.



Por último, la teoría hace mención de las similitudes en la voz y los rasgos físicos que comparten ambos artistas.

¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía?



ABRO HILO 👇🏼 pic.twitter.com/jM5FdOPQLr — J O S E (@JooseHernandez) May 14, 2020

Siguiendo por la misma línea, un usuario de Tik Tok decidió hacer un video en el que explicaba los puntos que componen la hipótesis. La publicación ya acumula más de 468 mil visualizaciones.

Tenéis q ver esto pq me ha explotado la cabeza pic.twitter.com/6gSJyqHvS0 — 𝖆𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 🦋 (@andreitaviless) May 17, 2020

(Si nos visita desde la aplicación, vea el video aquí)

Cabe destacar que algunos usuarios han encontrado incongruencias en esta hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que la canción ’Billie Jean’, que si bien hace mención de un hijo no reconocido, fue lanzada en 1983 mientras que Bruno Mars nació en 1985.

(Lea también: El actor Joaquin Phoenix y Rooney Mara esperan su primer hijo)

Esta no es la única teoría que se ha hecho con relación a un hijo ilegítimo de Michael Jackson.



En el 2014, el portal de noticias estadounidense TMZ hizo pública una teoría similar en la que se establecía que el cantante Brandon Howard era hijo de Jackson. No obstante, tiempo después se demostró, con una prueba de ADN, que esa suposición era falsa y no existía parentesco entre los dos hombres.

TENDENCIAS EL TIEMPO