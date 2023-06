Dadas las últimas noticias respecto al trágico final del submarino de la compañía OceanGate, que se dirigió a ver las ruinas del Titanic, empiezan a desentrañarse historias acerca de este gran embarcación.



Una de ellas, apunta a que no fue el Titanic el que colapsó en esa noche de abril de 1912, sino que fue el Olympic.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Esta teoría conspirativa apareció en la red social Reddit, en la cual se afirma que fue el mismo financiador del Titanic, J.P Morgan quien no hizo entrega de esta embarcación, sino que hizo un cambio por otro para poder cobrar el seguro.



Otra teoría señala que, ya que Morgan fue el que financió la construcción de los dos barcos, se hizo el cambio de embarcación, dado que en el viaje irían dos de los opositores de la puesta en marcha de la Reserva Federal estadounidense, un tema en el que Morgan tenía bastante interés.

Según 'Esquire', la compañía creadora de las dos embarcaciones, la British White Star tenía una gran competencia en el gremio de la construcción de barcos en Inglaterra, especialmente con la Cunard Steamship Company, Ltd, compañía que había enviado dos grandes barcos entre 1906 y 1907, el Lusitania y el Mauretania.



Por este motivo la British White Star no se podía quedar atrás, además de que estas grandes embarcaciones habían sobrepasado en muchos aspectos a los navíos de la empresa, así que consiguió la aprobación de la empresa que lo financiaba desde 1902, la International Mercantile Marine Co. (IMM), un holding financiado por el famoso financiero J.P. Morgan.



Así fue que la White empezó con la construcción de lo que se llamarían 'buques de clase olímpica', que superarían en tamaño, lujos y características a los de su competencia y de esta forma, se encargaron tres barcos el Titanic, el Olympic y el Britannic.



(Lea más: Titanic: aquí están los restos del lujoso barco hundido tras chocar con un iceberg)

El primer buque construido fue el Olympic, el cual realizó varios viajes hasta que en el quinto tuvo un accidente con un barco militar, lo que lo dejó en malas condiciones y casi no puede volver al puerto. Por esta razón, el barco tuvo que parar y eso ocasionó bajas económicas en la compañía y algunas demandas por ese incidente.



Esta situación llevó a la compañía a tomar la decisión, según la teoría, de cambiar el nombre del barco que estaba varado -Olympic- por uno recién construido el Titanic.



Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora llevaba el nombre Titanic, se hundiría en un accidente y la White Star podría cobrar un seguro, para así construir un barco nuevo, mientras que el barco que originalmente fue construido como el Titanic se encontraba en puerto. No obstante, el plan se fue al traste, gracias a un iceberg.



Los conspiradores afirman que hubo algunas señales que dan a entender que el barco que se hundió no era el Titanic, como que no se permitió hacerle una inspección antes del viaje, para que no se descubriera que el barco en realidad era el viejo Olympic, así como también lo que se denomina como 'ojos de buey', que en uno de los barcos se instalaron 12 y en otro 14.

Más noticias

El curioso vínculo del piloto del sumergible perdido con pareja que murió en el Titanic

Indignación por hijastro de desaparecido en submarino: feliz en concierto de Blink 182

Submarino en el Titanic: las vidas perdidas en la tragedia que enluta al mundo