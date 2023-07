De la relación que sostuvieron Shakira y Piqué se conoce lo que ambos han decidido compartir en declaraciones públicas o en canciones (en el caso de la barranquillera). Aunque, de manera extraoficial, las versiones del romance son tan numerosas como sorprendentes.

A poco más de un año de que la cantante anunciara su separación del exfutbolista español, los medios internacionales y paparazzis siguen tratando de armar el rompecabezas de, quizás, la ruptura más mediática de los últimos meses.

En entrevista reciente con ‘People’ en español, la intérprete de ‘Copa vacía’ admitió haber sido traicionada por el exjugador del Barcelona y, además, enterarse mientras pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida: la hospitalización de su padre a causa de un accidente doméstico.



“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, reveló la artista colombiana a la revista citada anteriormente.



Shakira y Piqué tiene dos hijos: Milan y Sasha. Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Estas confesiones de Shakira han reforzado la narrativa que, desde hace meses, ha mostrado la cantante en sencillos como ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘BZRP Music Sessions #53’ y, más recientemente, ‘Copa vacía’ junto a Manuel Turizo.

Aunque los motivos de la separación parecen estar claros, hay quienes insisten en que, en realidad, no hubo ninguna infidelidad por parte de Gerard Piqué. Tal es el caso de José Antonio Avilés, periodista español y excolaborador de Telecinco.



“Sucede algo que marca un antes y un después. Por parte de las dos personas que confirman la relación se toma la decisión de tener una relación abierta. Existe un acuerdo donde ‘tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiera’. Pero de cara a los medios seguimos siendo una pareja”, señaló Avilés, de acuerdo con ‘El Nacional’ de Cataluña, el cual reseñó nuevamente esta versión.

Y agregó: “Alguien muy muy cercano a Gerard me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad de su parte”.



Según el periodista español, los allegados al exjugador del Barcelona quedaron sorprendidos cuando, el 11 de junio de 2022, Shakira emitió el comunicado anunciando su separación.

El paparazzi Jordi Martin, quien por años ha seguido de cerca la trayectoria y vida personal de la artista colombiana, señaló recientemente que Piqué habría sido infiel no solo con una persona, como se pensaba inicialmente, sino con "media Barcelona".



En diálogo con 'The Red Phone', el periodista sostuvo: “A Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”.

Según el relato del paparazzi, en una oportunidad recibió una llamada de Tonino, uno de los hermanos de la artista colombiana, quien lo cuestionó acerca de cuántas infidelidades había "sufrido su hermana". "Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, relató el periodista.



Jordi no solo habló de las presuntas traiciones del exfutbolista hacia la cantante, sino que también lo tildó de “racista, clasista y xenófobo” por sus actitudes y declaraciones en vivo.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO