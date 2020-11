‘El mandato de maternidad no es natural’: joven que se ligó trompas

Ailín Cubelo Naval, estudiante de Ciencia Política y de 22 años, estaba en la secundaria cuando decidió no tener hijos, pero empezó a pensarlo en primaria. Le abrumaba la pregunta de cuál era su plan para ser madre, pero nadie le preguntó si quería serlo.



Por eso decidió someterse a una esterilización quirúrgica, aunque fue un proceso que no estuvo exento de talanqueras, pues se lo negaron dos veces argumentando que después podría arrepentirse.

Los detalles de la historia de Ailín han dado mucho de qué hablar en redes y ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión de los derechos reproductivos de las mujeres y la idea construida socialmente de que ellas solo pueden realizarse dando a luz.



(Le recomendamos leer: Congreso hunde la equidad de género en la política).



"Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca", expresó la argentina en comunicación con 'Infobae', medio que reportó originalmente el caso

Una decisión personal

#IdeaNoticias💡🗞️📰#Sociedad🌇🌆

La joven Ailín Cubelo, de #Argentina 🇦🇷, decidió someterse a un procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas de Falopio, con el fin de no tener hijos. Según los medios de aquel país, afirmaron que la chava de 21 años fue a diversos... pic.twitter.com/wEXHKTBWjq — @ideainfo1💡🗞️📰🇲🇽😎 (@ideanoticias1) November 11, 2020

(Si usa la app vea aquí una fotografía de Ailín).



Ailín le explicó al medio que, así "como para algunas mujeres el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo (...) Creo que el mandato de maternidad no es algo natural, es muy cultural”.



Esa idea se reforzaría después de encontrar pareja, hace cinco años, ya que, en la mayor parte de su relación, las pastillas anticonceptivas y los preservativos fueron sus mejores amigos para llevar una vida sexual con tranquilidad.



Pero hace un año, a sus 21, se dio cuenta de que si en su plan de vida no estaba concebir, una alternativa era la ligadura de trompas.

(Le puede interesar: Esto es lo que ganan una mujer y un hombre con un estudio universitario)



En esta operación las trompas de falopio (cuya función principal es comunicar los ovarios con el útero) "se cortan, ligan o bloquean para evitar el embarazo de forma permanente", explica en su página web la Clínica Mayo.

Ailín buscó ayuda en grupos de Facebook para guiar la decisión que acababa de tomar. En 'Ligadura de trompas - Argentina' aprendió que, tal como en Colombia, en ese país las mujeres tienen derecho a realizarse el procedimiento amparadas en la ley.



"El mejor método anticonceptivo es el que vos elegís, el que mejor se adapta a tus necesidades y convicciones", se lee sobre el tema en la página web del Gobierno argentino.

(En otras noticias: Así podrá acceder al giro de noviembre de Ingreso Solidario).



Por eso, en abril de 2019, le dijo a su ginecólogo que quería ligarse. Él le respondió que tener hijos "está bueno, que él tenía dos", le contó Alín a 'Infobae'. Además, le pidió un documento en el que un psicólogo confirmara que estaba en sus cabales.

El ginecólogo de Ailín le pidió una documento que constatara que no tenía ningún trastorno psicológico FACEBOOK

TWITTER

Semanas después hizo una segunda solicitud, pero el especialista volvió a negarse.



Como a ella, muchas otras mujeres dan su testimonio en 'Libre de hijos - Argentina', otro grupo de Facebook. Allí, Ailín descubrió a mujeres con experiencias similares. A algunas les decían, sin fundamento, que tenían que tener la autorización de su pareja o que debían tener una cierta cantidad de hijos para realizarse la operación.



Los testimonios que leyó también hablaban de presión social. De hecho, a ella misma le preguntaron varias veces que "quién la iba a cuidar" o "cuál iba ser su legado", recordó para el medio argentino.

(Vea también: ¿Cómo se vive mejor: casado o soltero? Esto dicen estudios).



Empeñada en hacer valer sus derechos fue a donde otro médico y logró, por fin, realizarse la cirugía.



"Yo no juzgo a quienes eligieron ser madres (...) Las personas que decidimos no reproducirnos no somos bichos raros", puntualizó a 'Infobae'.

Un cambio mayor

Cuando su caso se dio a conocer, varias personas, sobre todo en internet, celebraron su decisión. Algunos hasta asociaron la situación con la interrupción involuntaria del embarazo.



"Para evitar abortos decide sobre tu cuerpo", escribió al respecto la usuaria @ValenzuelaGeor5.

Ejemplo a seguir!! para evitar abortos decide sobre tu cuerpo , Tiene tan sólo 22 años y tomó una importante decisión que generó polémica en Argentina y que poco a poco comenzó a traspasar las fronteras. Se trata de Ailín Cubelo, quien tomó la determinación de no tener hijos.👏 pic.twitter.com/y6dViBMynp — Renatta legger (@ValenzuelaGeor5) November 12, 2020

(Si nos lee desde la app, vea aquí el trino completo de @ValenzuelaGeor5).



Argentina tiene uno de los movimientos feministas más notorios de Latinoamérica. En los últimos años las protestas de colectivos han ocupado titulares en la prensa internacional.



Una de las manifestaciones más sonadas ocurrió en marzo de 2020, en el Día Internacional de la Mujer. Miles de ellas se reunieron en el centro de Buenos Aires para alzar la voz en contra de los feminicidios y para apoyar el aborto legal.



Unas de las consignas que más se leía en las pancartas que se sostuvieron decían que "la maternidad será deseada o no será".

El pasado 9 de noviembre, además, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió al Congreso un proyecto que regule la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las dos causales que, actualmente, la permiten en ese país: cuando la concepción sea producto de una violación o cuando esté en riesgo la salud de la mujer.



El debate será álgido.

#AbortoLegal2020 ✊🏾💚🔥



Estamos haciendo que el gobierno presente el proyecto de Ley IVE. @VilmaIbarraL confirma que se incorporará en noviembre en la agenda parlamentaria. El aborto inseguro es una problemática de salud pública y legalizarlo, un paso hacia la justicia social. pic.twitter.com/6l5pavovwr — #AbortoLegal2020 💚 (@CampAbortoLegal) November 10, 2020

(¿Nos lee desde la app? Vea aquí la declaración oficial del Gobierno sobre el proyecto de ley).

Tendencias EL TIEMPO