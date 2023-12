'Temo por mi seguridad y la de mi hijo': Sofía Vergara denuncia a hombre que la acosa

Sofía Vergara es una de las actrices más famosas de Hollywood y por su larga carrera en la televisión ha logrado acumular una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, algunos de sus fans, con el afán de estar cerca a ella, empiezan a acosarla.



De hecho, en las últimas horas, la barranquillera obtuvo una orden de alejamiento contra Gregory Brown, un hombre al que describe como "mentalmente inestable" que la estado acosando a ella y a su hijo Manolo.

Según información de TMZ, la orden de alejamiento dictamina que Brown debe mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de la actriz y su hijo, y prohíbe cualquier forma de comunicación, ya sea directa o indirecta, con ella o los miembros de su familia.



Asimismo, detalló que Gregory Brown “Es un acosador con serios problemas mentales. Él tiene la creencia delirante de que me conoce personalmente y de que sostiene una relación conmigo y con Manolo”, le comentó al medio mencionado.



Esta no es la primera vez que el hombre a intentando acercarse a la actriz, pues a principios del 2023 se le acusó de allanamiento de morada y vandalismo en la propiedad de la artista. En ese momento, Gregory fue encarcelado, pero al poco tiempo se le concedió la libertad condicional y consiguió obtener acceso no autorizado a la comunidad cerrada donde se encuentra su casa en julio de 2023.

Según el relato de actriz, el acoso se volvió más frecuente y uno de los últimos ocurrió en noviembre, cuando Brown logró conseguir su correo personal y le envió una carta que dejó muy preocupada a Sofía y la llevo a solicitar la orden de alejamiento. “Ta voy a ver y a escuchar muy pronto, mi amor”, es un pedazo de la carta del hombre.



El mismo medio ha informado que la barranquillera se siente insegura con esta situación y le causando alteraciones a su salud mental, ya que ha presentado tanto ansiedad como angustia emocional. Además, se siente intimidada y preocupada por su bienestar y el de su hijo.



A pesar de los antecedentes de Gregory Brown, el juzgado emitió una medida temporal, por lo que el sujeto actualmente se encuentra libre. Sin embargo, si intenta acercarse a Sofía Vergara o a su hijo Manolo a una distancia menor de 100 metros o intenta establecer contacto directo o indirecto con ellos, Brown podrá ser detenido por la policía e iniciaría un nuevo proceso legal.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

