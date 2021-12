El temblor, también conocido como sismo, “son rupturas de las rocas en el interior de la tierra que generan movimientos súbitos durante tiempos relativamente cortos”, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres.



Es importante conocer cómo se debe actuar en dicho caso. Para así, evitar cometer errores que cuesten la vida.

Por esta razón, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres creó un sistema llamado ‘ABC ante riesgo sísmico​’: Conoce (A), Reduce (B) y Prepárate y recupérate (C).



-El primer módulo trata sobre conocer qué es un sismo y en qué lugares del país es más probable que ocurra.



.



-El segundo es reducir el riesgo, reforzando la estructura de la vivienda, asegurar objetos pesados o en su caso reubicarlos.



-En el último, la entidad recomienda participar en simulacros, identificar zonas seguras.



Así que, a propósito del sismo producido el pasado 8 de diciembre, el cual, según el Servicio Geológico, tuvo una magnitud de 4,8, con epicentro en Meta.



Aquí le decimos cuales son los consejos pertinentes para actuar frente a esta situación.

Los movimientos de tierra pueden causar pánico, pero no hay que dejarse llevar. Foto: iStock

¿Qué hacer antes de un temblor?

Es fundamental mantener la calma. Foto: iStock

Si bien es cierto, el fenómeno no ha sucedido, el peor de los errores es no estar preparado para cuando ocurran.



Según portales especializados, lo mejor es participar en simulacros con su familia, oficina o colegio. Esto le permitirá conocer las salidas y rutas de evacuación.



Además, “elabore un listado de los miembros de tu familia con nombres y apellidos, número de documento de identidad, edad, enfermedades, medicamentos que consumen, tipo de sangre y teléfonos de contacto”, publicó la Universidad de La Sabana.



Por otro lado, la citada institución aconseja tener un maletín de emergencia con: “Silbato, linterna a pilas, ropa de cambio completa, elementos de aseo personal, botiquín pequeño, botella de agua, alimentos no perecederos navaja, bolsas plásticas, esfero y cuaderno, fósforos, medicamentos formulados, copias de los documentos personales e importantes, copia de las llaves, radio portátil y el listado de los familiares y mascotas que hizo anteriormente”.

¿Qué hacer durante un temblor?

Es claro que durante el evento es muy difícil pensar en todos los protocolos de seguridad. Sin embargo, es lo mejor que puede hacer para no poner en riesgo su vida.



La Cruz Roja Colombiana aconseja mantener la calma y mantenerse dentro del hogar hasta que el sismo haya finalizado.



Mientras se encuentre en su casa, busque un lugar resistente, en el cual usted pueda ubicarse debajo.



En ese sentido, la Universidad de la Sabana recomienda “no hacerlo debajo de los marcos de las puertas, dado que pueden colapsar”.



.



Si por el contrario usted no se encuentra en su casa, sino que está conduciendo, “disminuya la velocidad, busque un lugar despejado y permanezca en el automóvil o motocicleta hasta que el sismo cese”, explicó la Cruz Roja.



Evite al máximo estar cerca de algo pesado o puntiagudo. Por esto, aléjese de vidrios o espejos, árboles o postes.



No tome el ascensor durante un temblor, esto puede resultar muy peligroso. Por último, siga con detalle las instrucciones de los profesionales.

¿Qué hacer después de un temblor?

Cuando todo el caos ha pasado, no tome decisiones apresuradas. Si el temblor fue muy fuerte, lo más recomendable es que se verifique que las estructuras no quedaron afectadas después del movimiento.



Según la Cruz Roja, “compruebe si usted o los demás acompañantes tienen lesiones y si es posible proporcione primeros auxilios”.

Lo mejor es esperar a los profesionales. Foto: iStock

¿Qué hacer si queda bajo los escombros?

Si desafortunadamente, usted queda bajo los escombros. Lo primero que debe hacer es evitar gritar. Sin embargo, busque la manera de que lo escuchen.



La Universidad de la Sabana aconseja que los elementos metálicos pueden ser una buena opción para llamar la atención de los socorristas.



Cúbrase la boca y la nariz para que no inhale polvo y mantenga la calma.

