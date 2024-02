¿Mal agüero? En medio de una boda en México hubo fuerte temblor

Desde hace varios días, México ha enfrentado varios temblores, así se ha registrado en diferentes medios internaciones.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), esto se da porque el país está ubicado en una zona de “alta sismicidad”, donde interactúan cinco placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe.



Aunque es algo que pasa muy seguido en esa nación, como en Los Santos, Santander, en Colombia, muchos ciudadanos suelen estar alerta, pues el evento natural podría volverse grave sin previo aviso.



Sobre los sismos que han llamado la atención en estos días de febrero, en redes sociales se ha hecho viral un video, en el que se ve como una boda es interrumpida por un temblor.

Temblor sorprendió a asistentes de una boda

Lo sucedido se dio el pasado 17 de febrero a las 6:01 p.m., cuando un temblor de 5,0 de magnitud sorprendió al norte de Coyuca de Benítez, en Guerrero.



En ese mismo momento, una pareja se encontraba rodeada de sus seres queridos para dar un importante paso en su relación, el matrimonio.

Gracias a que varios asistentes estaban grabando, se captó cuando el sismo inició. Unos invitados decidieron sentarse y otros no pudieron esconder el miedo.



Los novios estuvieron todo el tiempo juntos, agarrados de sus brazos, cada uno sonriendo, e incluso, se escuchó al hombre decir: “Esperemos que no termine en tragedia”.

El video fue compartido por uno de los invitados y se viralizó rápidamente, generando reacciones como: “Señales divinas, tío, piénsalo bien”, “El tipo pidió una señal, se la dieron y no la vio” y “Más señales no puede haber ¡Que no se casen!”.



