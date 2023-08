Un sismo de magnitud 7.1 sacudió a la región de Bali y otras islas de Indonesia el pasado martes.



Luisito Comunica, un popular 'youtuber', compartió su experiencia durante este temblor a través de sus historias en su cuenta de Instagram, detallando todo lo que sucedió.

El terremoto tuvo su epicentro a 515 kilómetros de profundidad, cerca de la costa noreste de Bali. Aunque no se reportaron daños significativos, según AFP, causó alarma entre la población local y los visitantes extranjeros.

SISMO DE MAGNITUD 7.1 SACUDE INDONESIA: LUISITO COMUNICA REPORTA SU EXPERIENCIA



Un fuerte sismo de magnitud 7.1 sacudió el mar de #Bali, en #Indonesia la madrugada de este lunes. El youtuber mexicano #LuisitoComunica compartió su experiencia durante el temblor, expresando: "No… pic.twitter.com/oM7IBlT84c — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) August 28, 2023

Luisito Comunica compartió varias historias en su cuenta de Instagram, documentando su reacción al sismo. En una de ellas, expresó su consternación ante la intensidad del temblor: "Estamos en Indonesia, acaba de temblar, ojete, pero así ojete, ojete. Yo no recuerdo haber sentido un temblor, un terremoto así de fuerte jamás. Fue largo, fatal".



El creador de contenido mostró su preocupación por los residentes locales a través de un metraje publicado en la madrugada: "Me preocupa mucho la gente de los poblados, de los alrededores".

De acuerdo con AFP, el sismo fue perceptible en Bali y las islas vecinas de Lombok y Sumbawa. Los pobladores indicaron que una de las réplicas se sintió con mayor intensidad que el sismo original, lo que asustó a las personas del lugar.

En otra serie de historias en su cuenta, Luisito Comunica mencionó que, a pesar de la intensidad del sismo, algunas personas en Indonesia no mostraron preocupación. "Todo normal, no sé y la gente ni siquiera sé. Y como que he estado preguntando a la gente así del temblor, como que no sé si tiemble mucho aquí", afirmó.

"Entonces, bueno, al parecer la gente de Indonesia está muy acostumbrada a los temblores o tal vez no fue lo suficientemente fuerte. Yo lo sentí muy fuerte, pero tal vez me alerté a lo güey, todo parece estar muy bien aquí a los alrededores, y espero y se mantenga. Fue un sustito de turista", finalizó el 'youtuber'.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

