'Tekken' cumple 30 años y lanza versión 8: las claves de la exitosa franquicia de pelea

Este 26 de enero, para celebrar con bombos y platillos el aniversario número 30 de su franquicia, se estrenó ‘Tekken 8’ para PC, PS5 y Xbox Series. La saga de videojuegos de pelea de Bandai Namco ha sido una de las más exitosas en la historia de la industria.



La nueva entrega cuenta con un modo historia en el que los jugadores, acompañados de un grupo de héroes, deben salvar al mundo de un villano tirano. También trae el esperado modo ‘Arcade Quest’, en el que los jugadores crean sus propios avatares y compiten en arcades virtuales.

Por el aniversario, el diario ‘La Vanguardia’ tuvo la oportunidad de entrevistar a Katsuhiro Harada, el histórico productor de Tekken, y preguntarle acerca de los secretos para el éxito de su franquicia.



“Empecé a trabajar en Tekken con la primera entrega, en 1994. Era el productor del proyecto y ponía voz a varios personajes”, contó Harada en la Bilbao International Games Conference en el Palacio Euskalduna, con ayuda de un traductor. También reveló que ha trabajado en producciones como ‘Dark Souls’ o ‘Armored Core 6’.



Habló también sobre su relación con el medio, que empezó desde una edad muy temprana: “Mis padres no querían que jugara a videojuegos y no me compraron nunca una consola, por eso me colaba en los salones recreativos”.

Estudió psicología en la universidad y, pese a las dificultades que le imponía su familia, encontró empleo en Namco. “En esa época, todos los que entraban a Namco tenían que trabajar primero en una de las salas de recreativas. Yo logré batir el récord de ventas dos meses seguidos y el presidente de la compañía me recompensó: me preguntó qué quería y yo le dije que quería hacer videojuegos”, reveló.



Cuando tuvo la oportunidad, se inspiró en los juegos de lucha de moda en el momento: ‘Street Fighter’ y ‘Virtual Fighter’. La diferencia es que la creación de Harada fue el primer videojuego de pelea en tres dimensiones, lo que rompió todos los esquemas. Conforme pasaban los años, continuaron innovando, al agregar nuevos modos de juego, como el multijugador, que no se podía encontrar en los arcade.



Hoy, Tekken se ha consolidado junto a su predecesor Street Fighter’, y a ‘Mortal Kombat’, como una de las franquicias de lucha mejor valoradas de la industria. “El de la lucha es un género muy complejo. Una empresa pequeña puede crear unas buenas mecánicas y un juego interesante, pero carece de los recursos para dotar a este juego de todo lo que hace falta para que triunfe. (...) El éxito de un juego de lucha va más allá de crear unos personajes, unas reglas y escenarios” asegura el productor.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

