Tekashi 6ix9ine habría disfrutado de lujos durante su encierro: ordenó hasta pizza

Tekashi 6ix9ine fue arrestado por las autoridades de República Dominicana el pasado 15 de octubre, tras ser denunciado de agresión por parte de dos colaboradores del productor musical del artista 'Diamond La Mafia'.



Algunos periodistas de dicho país aseguran que el rapero está disfrutando de varias comodidades en la cárcel y que no es tratado como un presidiario del común.

Desde su detención, Yailin y sus seguidores afirman que esta se realizó de manera injusta al igual que su encierro, a pesar de las pruebas presentadas por el productor 'Diamond La Mafia', con quien se encontraba trabajando el día de los hechos.



A través de las redes sociales, este último reveló cómo el estadounidense ingresó a su estudio musical con tres hombres más, agredieron a dos de sus colaboradores y luego salieron huyendo del lugar. Al parecer la acción fue provocada por un ataque de celos del rapero por la cantante.



"69 se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailin, yo con mi esposa aquí y partió a todos mis productores. Yo me acababa de ir hace cinco minutos", afirmó el productor durante un live de Instagram.

#Tekashi69 es acusado de agredir a #Yailin y a sus productores musicales 😱 pic.twitter.com/a3gHDMIFrf — Rechismes (@rechismes) October 14, 2023

Días después el artista fue capturado durante un allanamiento de un hotel en Sánchez, municipio de la provincia Samaná. Sus abogados alegan que el procedimiento fue 'ilegal', por lo que solicitaron un recurso de 'habeas corpus'.



¿Tekashi podría tener privilegios en prisión?

De acuerdo con declaraciones de la periodista independiente Katherine Salazar que ha seguido de cerca el caso del estadounidense, Tekashi habría disfrutado de varias comodidades durante su encierro.



Debido a una medida especial, el presidiario no se encontraba en una celda como se creía, sino en un lugar del mismo despacho de las autoridades de República Dominicana.



"Si estuviera en una condición de preso normal, estaría en una habitación con una ventana y la puerta entre rejas y con un baño adentro y sin cama, ni nada. Todos de pie", aseguró la reportera por medio de las redes sociales.



Así mismo, afirmó que este pudo no haber tenido restricciones en cuanto a la comida, pues su aparente calidad de preso, sin estar entre rejas, al parecer le permitió solicitar hasta domicilios al lugar de retención.



"Como está en una condición especial en la que nunca ha pisado una celda, él está en la oficina de uno de los jefes del destacamento, comiendo lo que se le antoja a él y a todos los guardias, porque según una información que me dieron ayer, manda a pedir pizza para todos los que están ahí”, puntualizó la comunicadora.

Aunque se desconoce que sigue en el proceso, el rapero salió de detención en la tarde del 24 de octubre, tras pagar una fianza de 10.000 dólares. Según 'Univisión', el cantante no podrá salir del país durante un período de seis meses y tiene prohibido acercarse a las supuestas víctimas.

