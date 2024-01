¿Quiere ahorrar dinero? Con estas técnicas puede alcanzar esta meta en el 2024

Cuando inicia un nuevo año es normal que las personas se propongan nuevas metas y objetivos, algunos de estos pueden estar dirigidos en ahorrar más dinero, ya sea para salir de viaje o tener un colchón financiero en caso de emergencias.



Sin embargo, en algunos casos esto no es una tarea fácil por los gastos que se tiene o por qué no sabe como hacerlo. En ese sentido, le compartiremos algunas técnicas para ahorrar de forma sencilla y realista, según la página web 'Bank of America'.

Registre sus gastos

Para iniciar a ahorrar debe determinar cuanto gasta. Para esto realicé un seguimiento detallado de todos sus gastos, desde la taza de café que compró en la cafetería hasta la compra que hizo en el supermercado. Acá también debe registrar las facturas mensuales que recibe.



Esto lo puede hacer de la manera que le resulte más conveniente, ya sea con papel y lápiz, una hoja de cálculo o mediante una aplicación o rastreador de gastos en línea. Cuando tenga la información, organice los datos por categorías, como gasolina, compras en supermercados e hipoteca, y sume los totales correspondientes.



Asegúrese de incluir todos los gastos al revisar sus estados de cuenta bancarios y de tarjeta de crédito.

Para esto realicé un seguimiento detallado de todos sus gastos. Foto: iStock

Cree un presupuesto

Cuando conozca sus gastos tiene que crear un presupuesto. Este debe reflejar la relación entre sus gastos e ingresos, permitiéndole planificar y evitar compras excesivas. En este también debe tener la categoría de ahorros y debe reservar una cantidad con la que se sienta cómodo desde el principio.



Luego gradualmente puede incrementar sus ahorros hasta que alcancen entre el 15 y el 20 por ciento de sus ingresos.

Recorte gastos

Si quiere ahorrar más es necesario que identifique cuáles gastos no son tan esenciales. Además, explore diferentes formas de recortar costos como: buscar actividades gratis, tome el transporte público, evite hacer comprar que no necesita, cancele las suscripciones que no utilice, coma en su casa, entre otras.



Si quiere ahorrar más es necesario que identifique cuáles gastos no son tan esenciales. Foto: iStock

Establezca una meta realista

Debe establecer una meta para ahorrar, este puede ser a largo o a corto plazo. Asimismo, necesitará decidir cuánto dinero necesitará y cuánto tiempo le puede tomar ahorrarlo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

